Augusta, Polizia Penitenziaria ferma drone carico di droga e cellulari diretto in carcere

Nuovo tentativo di violare il perimetro di sicurezza del carcere attraverso l’uso della tecnologia è stato neutralizzato ieri sera. Intorno alle ore 20:00 del 27 aprile 2026, il personale della Polizia Penitenziaria in servizio nella Casa Reclusione di Augusta ha sventato la consegna di un pacco illecito trasportato da un drone. A denunciarlo il sindacato Consipe.

L’allarme, così come raccontano dal sindacato, sarebbe scattato quando gli agenti di sorveglianza hanno individuato un velivolo a pilotaggio remoto mentre sorvolava i reparti detentivi, in particolare la zona del padiglione detentivo. Il drone stava tentando di effettuare il rilascio di un pacco sospetto proprio sopra le aree comuni dei detenuti. Grazie alla tempestiva reazione degli agenti e all’attivazione immediata delle procedure di sicurezza, il personale è riuscito a recuperare il carico prima che i detenuti potessero impossessarsene. Nonostante il coordinamento con le altre forze dell’ordine all’esterno, il drone è riuscito a dileguarsi e i piloti non sono stati ancora individuati.

All’interno dell’involucro sequestrato è stato rinvenuto materiale che conferma l’esistenza di un traffico illecito ben organizzato verso l’interno della struttura: un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, telefoni cellulari e oggetti rudimentali non consentiti.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli istituti di pena. Salvino Marino, Delegato Nazionale del sindacato Con.si.pe, ha lodato la professionalità dei colleghi, sottolineando come l’operazione sia riuscita nonostante una marcata carenza di organico e la limitatezza dei mezzi a disposizione. Marino ha ribadito l’urgenza di dotare ogni istituto di sistemi anti-drone tecnologicamente avanzati per contrastare queste nuove e pericolose modalità criminali.

Sull’accaduto, raccontano dal sindacato, indaga ora la Procura della Repubblica di Siracusa. Gli inquirenti sono al lavoro per individuare sia i piloti che hanno manovrato il velivolo dall’esterno, sia i destinatari finali del carico all’interno del penitenziario. Le analisi tecniche sul materiale sequestrato potrebbero fornire elementi decisivi per risalire ai responsabili.