Augusta, Polizia municipale: nominato il nuovo comandante

Cambio alla guida del comando di Polizia municipale di Corso Sicilia, che da ieri è guidato da Salvatore Daidone. Il nuovo responsabile del X settore e titolare di posizione organizzativa è stato nominato ieri con una determina del sindaco Giuseppe Di Mare dopo essere stato assunto lo stesso giorno, a tempo pieno ed indeterminato in categoria D1, come istruttore direttivo di vigilanza.

E’ stato individuato all’interno della graduatoria del Comune di Albissola Marina, in provincia di Savona, in Liguria, approvata con determinazione del responsabile di settore del 31 maggio 2021 per l’assunzione di una unità di categoria D1 di istruttore direttivo di vigilanza e sul cui utilizzo il responsabile del I settore “Affari generali” del Comune megarese è stato autorizzato dalla giunta municipale.

Subentra dal comandante dei Vigili urbani facente funzioni Maria Concetta Boschetto, che era stata nominata a giugno 2021 temporaneamente e “per urgenti esigenze funzionali” al posto dell’ex comandante Angelo Carpanzano che aveva lasciato l’incarico prima della scadenza naturale, in attesa dell’ espletamento della procedura dell’ interpello tra gli stessi dipendenti del comando di Corso Sicilia e della definizione del procedimento di assunzione a tempo pieno e indeterminato del nuovo comandante.

Secondo quanto si legge nella determina sindacale di nomina il responsabile della posizione organizzativa “risponde nei confronti degli organi di direzione politica e del segretario generale dell’attività svolta” ed, in particolare e tra gli altri, “del perseguimento degli obiettivi individuati e formalizzati nel piano della performance, nel Documento unico di programmazione, nel rispetto del programma elettorale del sindaco, nonché dei programmi e degli indirizzi fissati dalla giunta secondo le norme vigenti”.