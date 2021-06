Augusta, politiche sociali e fasce più deboli: siglato protocollo d’intesa tra Distretto sanitario 47 e sindacati

È stato firmato ieri nel Salone Chinnici al Comune di Augusta un protocollo d’intesa tra il distretto socio sanitario 47 Augusta- Melilli, rappresentato dal suo presidente e sindaco del Comune megarese Giuseppe Di Mare e i segretari confederali di Cgil e Spi Cgil, Roberto Alosi e Valeria Tranchina, di Cisl e Fnp Cisl Vera Carasi e Vito Polizzi, di Uilp Uil e Uil Siracusa Luisella Lionti ed Emanuele Sorrentino. Lo fa sapere l’assessore Ombretta Tringali, presente insieme alla responsabile dell’ufficio Politiche sociali del Comune di Augusta Sebastiana Passanisi: “le parti si impegnano nel sostegno e nel potenziamento del walfare pubblico in un momento storico contraddistinto da una profonda crisi sanitaria, economica e sociale che colpisce soprattutto le categorie fragili, quali anziani, pensionati, disabili e precari che sempre più reclamano il diritto ad accedere ai servizi socio assistenziali e sanitari. La costituzione di tavoli di lavoro di confronto e condivisione sulle tematiche sociali a livello regionale e distrettuale – aggiunge Tringali – serve a garantire una adeguata programmazione dei servizi da attuare nel territorio e rappresentano lo strumento utile per dare risposte ai cittadini con interventi mirati sia al benessere individuale che della collettività. Si tratta di una firma, quindi, che non è solo simbolica ma rappresenta un punto di partenza dal quale, attraverso un nuovo modo di intendere il welfare, si arriverà alla condivisione di scelte e azioni”

Diverse le aree tematiche del tavolo di lavoro, dal piano integrato socio-sanitario provinciale alla disabilità, fragilità e non autosufficienza degli anziani, alla disponibilità ed accesso ai servizi sociali, socio- assistenziali e socio-sanitari, alle politiche della casa della famiglia e del sostegno ai meno abbienti, fino a povertà e immigrazione.

“Con la sigla del protocollo di intesa sul welfare con il Distretto 47, si scrive un’altra importante pagina per la promozione di politiche di sostegno nella nostra provincia. Si consolida la cultura del fare mirando a potenziare il welfare pubblico come strumento funzionale per lo sviluppo economico e sociale.” Questo il commento congiunto dei segretari di Cgil, Cisl e Uil che lo ritengono un protocollo importante in cui di due comuni del distretto Augusta e Melilli hanno deliberato formalmente la loro partecipazione al documento condiviso.

“Lo stesso sindaco Di Mare ha posto la sua firma anche per rappresentare la stessa direzione generale dell’Asp di Siracusa. – aggiungono- C’è grande attenzione e grande consapevolezza sul bisogno di fare insieme e condividere tutte le azioni a tutela delle fasce più deboli per favorire lo sviluppo economico e sociale della provincia. –proseguono- Le organizzazioni sindacali, confederazioni e pensionati– hanno ribadito che sono nelle condizioni, a pieno titolo, di individuare le priorità del bisogno sociale attraverso una mappatura reale e aggiornata del territorio. Ringraziamo il sindaco di Augusta per avere definito il protocollo siglato come il primo passo importante per un welfare moderno che – concludono- guardi ai bisogni delle categorie fragili, quali anziani, pensionati, disabili e precari e che faccia della condivisione con le parti sociali un elemento di distinzione”.