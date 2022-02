Augusta, poligono di Punta Izzo. M5S: “un protocollo d’intesa con la Marina per la fruizione dell’area”

Avviare concretamente un tavolo di confronto sull’area di Punta Izzo con il comando della base militare di Augusta per sottoscrivere un protocollo d’intesa per procedere all’eventuale bonifica e consentire la fruizione pubblica, opportunamente regolamentata, del sito eco-culturale di Punta Izzo. E’ la richiesta contenuta nell’interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco e alla giunta comunale e protocollata, nei giorni scorsi, dal gruppo consiliare del Movimento cinque stelle Augusta composto da Roberta Suppo, Marco Patti, Chiara Tringali che riaccende i riflettori sul destino dell’are dell’ex poligono militare di tiro Punta Izzo.

“È nota la valenza paesaggistica, naturalistica e archeologica di quel sito, che tutti conosciamo, ma che – ricordano i tre- è chiuso alla fruizione dei cittadini perché zona militare la quale, per lungo tempo, oltre che per gli stabilimenti elioterapici del suo personale militare e civile, è stato utilizzato anche per esercitazioni militari, insistendo su di esso un poligono di tiro. Nei giorni scorsi sono state diffuse notizie a mezzo stampa, anche con comunicati ufficiali della Marina militare, secondo le quali sarebbero stati appaltati lavori di ristrutturazione delle strutture logistiche ubicate nell’area. La Marina militare dichiara, inoltre, che questi interventi non riguarderebbero il poligono che è in disuso dagli anni ’80”.

Sa qui la richiesta dei pentastellati se sia possibile attivare il tavolo confronto con la Marina finalizzato alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la fruizione pubblica dell’area.