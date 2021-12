Augusta, poligono di Punta Izzo area di addestramento militare: appaltati lavori per adeguamenti

“Il ruolo di Punta Izzo quale zona di addestramento militare sembra destinato a rafforzarsi”. Lo sostiene il coordinamento Punta Izzo possibile alla luce del recente appalto del comando di Marisicilia di lavori definiti di “adeguamento a norma” delle “infrastrutture di supporto logistico” per gli “equipaggi di volo e gruppi subacquei” che in quest’area svolgono regolari esercitazioni militari.

Dell’appalto si apprende in un avviso della Direzione del Genio per la Marina di Augusta “che riferisce dell’aggiudicazione dell’appalto, del valore di poco inferiore ai 160 mila euro, a una ditta edile di Messina. Un intervento che, al di là della sua entità, conferma la volontà della Difesa di ravvivare e consolidare l’impiego militare di un lembo di costa sottoposto al massimo livello di tutela paesaggistica ma sede di un poligono di tiro mai ufficialmente dismesso. – sottolinea Gianmarco Catalano che ricorda che il poligono di tiro che è stato di recente oggetto di attività di caratterizzazione ambientale, e per il suo rifacimento e ampliamento è ancora pendente il progetto della Difesa di un fabbricato con annesso parcheggio sulla scogliera “in aperta violazione del vincolo d’inedificabilità assoluta vigente nell’area sin dal 31 dicembre 1976, data di entrata in vigore della legge regionale 78/1976”– prosegue il Coordinamento che ha inviato a Marisicilia una formale istanza di accesso civico richiedendo di chiarire la tipologia delle opere appaltate e di poter accedere all’autorizzazione paesaggistica, che resta obbligatoria per ogni intervento di trasformazione edilizia a Punta Izzo.

Intanto, a conferma dell’attivismo militare nell’area, lo scorso 22 dicembre la Capitaneria di porto ha emanato un’ordinanza d’interdizione della zona di mare antistante Punta Izzo in vista dell’ennesima “esercitazioni militare, con l’impiego di unità e velivoli militari” che si svolgerà tra il 28 e il 29 dicembre prossimi.

“La prospettiva di riconvertire Punta Izzo in parco eco-culturale continua così a infrangersi contro i piani della Difesa che, indifferenti all’alternarsi dei governi nazionali, disattendono l’istanza popolare di smilitarizzazione e gli obblighi giuridici di tutela di questo promontorio dalla straordinaria valenza naturalistica, archeologica e culturale” – conclude Catalano