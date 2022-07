Augusta, polemica campo di padel con fondi per i migranti: l’Mpa a sostegno dell’assessore Scavone

“L’ Mpa è attento da sempre a sostenere i Comuni su cui grava il peso dell’accoglienza dei migranti, come dimostra il nostro impegno che ha portato all’inclusione di Pachino tra quelli che beneficeranno dei fondi regionali previsti dall’ultima finanziaria. Proprio per questo non possiamo che concordare con l’assessore Scavone, che ha chiesto di poter verificare nella circostanza della realizzazione del campo di padel la regolare utilizzazione dei fondi pubblici”.

A dirlo è il coordinatore provinciale dell’Mpa Mario Bonomo, che interviene sull’ infuocata polemica degli ultimi giorni scoppiata sul campo comunale di padel all’interno del plesso delle “scuole verdi” del primo istituto comprensivo Principe Di Napoli che l’amministrazione intende realizzare con fondi assegnati ai comuni interessati al fenomeno migratorio.

Polemica che, dai confini locali, si è spostata fino alla Regione con l’assessore alla Famiglia Antonio Scavone, che ha preannunciato un accertamento sull’utilizzo dei fondi assegnati al Comune megarese, scatenando una dura replica del sindaco Giuseppe Di Mare

Nella nota l’Mpa di Augusta sottolinea come l’iniziativa degli uffici assessoriali “sia doverosa e non si comprende quindi il nervosismo del sindaco di Augusta, che –prosegue- dovrebbe essere anzi contento che il suo operato venga vagliato in maniera trasparente, come sempre deve avvenire quando sono in ballo risorse economiche che appartengono a tutti i cittadini. Ben vengano, quindi, le nuove strutture pubbliche ma attenzione massima ai processi autorizzativi e finanziari, per evitare possibili problemi futuri sul corretto utilizzo dei fondi”.