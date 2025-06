Augusta, “Poesia in galleria”: prima rassegna di poesia contemporanea a cura del Gruppo Meg

Si terrà stasera alla galleria d’arte di via XIV Ottobre la prima rassegna di poesia contemporanea “Poesia in galleria”, promossa dal nuovo Gruppo Meg presieduto da Pippo Corbino. Si tratta del settimo evento del progetto “La scalata della piramide di sale” e avrà inizio alle 18, 30 con i saluti del sindaco Giuseppe Di Mare, dell’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino e gli interventi, oltre che del presidente, anche del vice Sergio Sillato e del direttore artistico Amedeo Nicotra. Conduce la serata Tommaso Cimino.

Come si legge nel regolamento “l’attività è finalizzata a promuovere nel territorio locale le diverse forme di espressione artistiche e culturali per una nuova ispirazione nell’ambito dell’arte poetica” ed è stata consentita la partecipazione di poeti e poetesse solo siciliani. Vi hanno aderito in sedici, anche da fuori Augusta che hanno inviato due poesie di massimo 20 versi, a tema libero. L’organizzazione ne ha scelta una per autore, le poesie saranno recitate dagli stessi autori o da artisti da loro scelti, alla fine ad ogni autore verrà consegnato un attestato di partecipazione.

Partecipano con le proprie opere Angelo Carrubba, Tommaso Cimino, Lucia Rita Gallitto, Salvo Intagliata, Sebastiano Latina, Gabriella Mortellaro, Amedeo Nicotra, Rafael Paiva, Linda Pizzo, Salvo Seguenzia, Graziano Spadaro, Elisabetta Ternullo, Donatella Tinè, Deborah Valenti, Carmela Zanti, Giuseppe Zanti.

Una novità quella della rassegna di poesia per il sodalizio artistico, nato l’anno scorso, e che finora ha promosso esposizioni di quadri e fotografie. L’ultima, in ordine di tempo, è stata la mostra di Maria Gambula, in arte G. Sellina che ha esposto, dal 25 al 31 maggio scorso, con un buon successo di pubblico. L’artista, originaria di Noto, vive ad Augusta e, come spiega il presidente Corbino, “la sua pittura nasce dall’esigenza di dare forma ai silenzi e agli sguardi intensi, senza filtri. Non ha iniziato da una data precisa, ma da un bisogno che nel tempo le è cresciuto dentro. Ha scelto l’acquerello perché ama la leggerezza, l’ imprevedibilità e le permette di essere libera. Non ama confini troppo tecnici, né materiali che impongono rigidità, preferisce la leggerezza, la spontaneità. Ogni opera è un dialogo silenzioso tra colore, acqua e sentimenti. La sua pittura si nutre di curiosità e di libertà, ama lasciarsi ispirare da artisti come Kandinsky e Mirò”.