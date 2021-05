Augusta, pochi ricoveri al Covid center del “Muscatello”. Il M5S: “restituiteci Chirurgia e Medicina”

Riaccendere i fari sull’ospedale “Muscatello”, restituendo i reparti di Chirurgia e Medicina “sacrificati” da più di un anno per fare posto al Covid center che ospita ormai pochissime persone. È la posizione del gruppo consiliare del movimento 5 stelle che, alla luce della situazione pandemica che sta migliorando, anche grazie alla massiccia campagna vaccinale e alle misure di prevenzione adottate – ieri i positivi ad Augusta erano 22 – e che ha comportato una conseguente riduzione dei ricoveri,-due al massimo- al Covid center del nosocomio dove da giorni si utilizza solo uno dei reparti utilizzati, si chiede se non sia arrivato il momento di restituire Medicina e di Chirurgia ad Augusta e agli altri Comuni che fanno riferimento al Muscatello.

Anche perché un questi mesi “Augusta ha dovuto, non senza ripercussioni per la salute pubblica, rinunciare a quasi tutti i posti letto dell’ospedale, trasformato in Covid Center”, costringendo chi aveva bisogno di cure a rivolgersi ad altri ospedali. “A differenza dei comportamenti strumentali e manipolatori tenuti da alcuni soggetti durante l’amministrazione Di Pietro, come sicuramente in molti ricorderanno – scrivono in una nota Roberta Suppo, Marco Patti e Chiara Tringali – non intendiamo addossare la colpa all’attuale primo cittadino; tuttavia, chiediamo al sindaco di farsi portavoce, con la Regione siciliana e l’Asp di Siracusa, dell’esigenza di riaprire i reparti chiusi e riavviare il programma di espansione del nosocomio. Questo perché la nostra città, uno dei più grandi porti del Mediterraneo, sede di una importante base militare, con un enorme insediamento industriale e con gravi problemi di incidenza di gravi patologie quali quelle oncologiche, ha bisogno urgente di un punto di riferimento sanitario di un certo livello. È ora, insomma, di riaccendere i fari sul Muscatello. – concludono -. Noi intendiamo farlo presto e ci dichiariamo disponibili fin da adesso a sostenere chi vorrà fare altrettanto”.