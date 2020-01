Augusta, pochi anestesisti all’ospedale “Muscatello”, niente interventi chirurgici. Garantite solo le emergenze

Da oltre un mese è chiusa la sala operatoria dell’ ospedale “Muscatello” di Augusta con i conseguenti disagi per i cittadini, che necessitano di interventi chirurgici di routine e vengono garantite solo le emergenze. A causare il disservizio è la mancanza di anestesisti in grado di consentire la normale attività chirurgica, infatti attualmente sono solo tre i medici anestesisti che prestano servizio al nosocomio, come denuncia Lorena Crisci, segretaria della Camera del lavoro Cgil di Augusta e la Funzione pubblica-Cgil di Siracusa che chiedono all’Asp di Siracusa di provvedere “ad adeguare il numero dei medici anestesisti affinché possa ripartire l’attività di chirurgia anche per interventi di routine”.

Il sindacato esprime, inoltre, delusione e preoccupazione “per la mancata promessa scaturita dall’incontro con i direttori generale dell’ Asp di Siracusa Lucio Ficarra e sanitario Anselmo Madeddu, di riavviare, già nel mese di novembre, l’ambulatorio di Fisiokinesiterapia dell’ ospedale “Muscatello”, chiuso dal mese di luglio per mancanza di fisioterapisti e del medico fisiatra. Ci auguriamo che – si legge in una nota- in tempi brevi si possano colmare queste gravissime lacune, che come sempre, portano i cittadini di Augusta a recarsi al di fuori della propria città per sopperire alle mancanze strutturali del nostro territorio”.