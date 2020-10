Augusta, poche conferme e tante new entries nel nuovo Consiglio comunale per il sindaco (senza maggioranza) Giuseppe Di Mare

Sarà un sindaco senza maggioranza il neo eletto Peppe di Mare che ha vinto ieri con il 54, 45 % il ballottaggio contro lo sfidante Pippo Gulino. Il suo non essersi apparentato con nessuno al ballottaggio e la scelta, al contrario, di Gulino di apparentarsi con altre due liste che di fatto superano il 50% dei voti infatti non fa scattare il premio di maggioranza a suo favore e la ripartizione dei seggi, assegnati sulla base del metodo D’Hondt, in modo cioè proporzionale ai risultati acquisiti di tutte liste di certo non lo premia.

Secondo la ripartizione dei seggi per ogni singola lista e l’elenco ufficioso, ancora cioè in attesa di conteggi definitivi e della proclamazione ufficiale da parte del seggio centrale, ecco la composizione degli eletti del nuovo Consiglio comunale che, per la prima volta, è composto da 24 consiglieri e non più da 30.

Cinque seggi sono stati assegnati, in totale, alle tre liste a sostegno di Di Mare (nessun seggio per la quarta lista “C’è un futuro per Augusta” che non ha raggiunto il 5%): due seggi vanno a “100 per Augusta” con Francesco La Ferla e Paolo Trigilio, due a “Destinazione futuro con Andrea Lombardo e Rosaro Sicari (già designato assessore) e uno a “Cambia Augusta” con Marco Stella. Quest’ultimo come La Ferla ha già fatto il consigliere comunale, mentre gli altri sono new entries

Il maggior numero di seggi, 13, va invece alle cinque liste che hanno raggiunto il 53, 72% a sostegno del candidato a sindaco sconfitto al ballottaggio Pippo Gulino che di diritto entra a far parte dell’assise cittadina, ma che potrebbe anche rinunciare. Tre erano le originarie liste a sostegno del medico radiologo come “Nuovo patto per Augusta“, che ha ottenuto quattro seggi: Milena Contento ex assessore e consigliere e le new entries Giuseppe Assenza, Mariangela Birritteri e Giuseppe Montalto. Tre seggi scattano a “Civica Augusta”: Salvo Serra, Corrado Amato e Maria Grazia Patti, tutte facce nuove. Sono consiglieri comunali uscenti invece i due di “Augusta 2020” Marco Niciforo e Salvatore Errante.

Ottengono due seggi a testa anche le due liste che al primo turno erano a sostegno di Massimo Carrubba e che al ballottaggio si sono apparentati con Gulino, vale a dire “Democratici e progressisti” con Giancarlo Triberio e Roberto Conti e “AttivaMente” con Biagio Tribulato e Margaret Amara. Quest’ ultima è l’unica che debutterà a palazzo San Biagio, Triberio e Tribulato sono stati consiglieri nella legislatura appena conclusa, Conti lo è stato in passato per diverse volte.

Due seggi a testa anche per l’altra lista a sostegno di Carrubba che invece non si è apparentata con nessuno “Augusta coraggiosa” con Giuseppe Tedesco e Manuel Mangano, alla loro prima esperienza in aula.

Il movimento 5 stelle, che con il sindaco uscente Cettina Di Pietro ha governato negli ultimi 5 anni mantenendo a palazzo San Biagio la maggioranza granitica dei 17 consiglieri per tutto il suo mandato elettorale, rimane con tre consiglieri. Si tratta dell’uscente consigliere Marco Patti, dell’ex assessore ai Lavori pubblici Roberta Suppo e della new entry Chiara Tringali.

di Cettina Saraceno