Augusta, Pnrr, sistemazione strade e ripristino delle regole: illustrata la relazione annuale del sindaco

Grande attenzione al reperimento dei fondi Pnrr con i bandi, sistemazione e messa in sicurezza di divere strade cittadine per circa 500 mila euro, alcune delle quali come la zona del Sacro cuore asfaltata dopo 70 anni o come via Xiacche, dove è stata ripristinata anche l’ illuminazione. Sono questi alcuni dei dettagli della relazione annuale di attuazione del programma fino ad ottobre 22 del sindaco Giuseppe Di Mare, a due anni e mezzo del suo mandato, illustrata ieri al consiglio comunale di palazzo San Biagio dal primo cittadino che ha ricordato che nel 2022 “è partito il servizio Asacom a totale carico del bilancio. Può sembrare una cosa banale ma non lo è, è un grande sforzo e ci costa oltre 300 mila euro, ma – ha aggiunto- lo riteniamo corretto al netto delle valutazioni delle legge di cui si parla in Parlamento in questi giorni. Nel 2022 è partita la mensa dopo tantissimo tempo a carico del Comune, abbiamo acquisito il titolo di “città” e ritrovato un orgoglio che sembrava smarrito, un riconoscimento importante per i cittadini”.

Tante le difficoltà ammesse ancora per la raccolta differenziata per l’uso delle discariche perché i costi sono passati da 100 euro a tonnellata a 380, con momenti di grande tensione, poi superati, in cui si annunciava la chiusura dell’impianto di Lentini, con la differenziata “che continua a non decollare. Stiamo puntando tutto sul nuovo bando che – ha affermato il primo cittadino- stiamo preparando perché riteniamo che cosi come oggi è strutturata difficilmente ad Augusta potrà aumentare la percentuale differenziata in base ai quartieri: molto alta al centro storico, sufficiente in Borgata, mediocre a Monte e con dei picchi negativi (0%) sulle zone esterne che influiscono nella media”.

Nel 2022 sono stati abbattuti gli incendi rispetto al 2021, è stata fatta una campagna prevenzione e investito denaro nel taglio dell’erba, rilanciata la cultura con varie attività, manifestazioni, incontri e festa del patrono e estate augustana molto partecipata, risistemato i parchi giochi cittadini con i lavori si sono conclusi da poco.

“Sulle Zes c’è l’attenzione costante con gli organi interessati dell’assessore Patania e abbiamo fatto modifiche e inserito nella perimetrazione alcune zone, come ad esempio San Cusumano”, per il personale sono stati ripristinati alcuni strumenti economici fermi da tempo, è stata pagata la performance 2019 a tutti i dipendenti comunali, “fatte divere assunzioni e ne faremo altre. Nel settore urbanistico c’è stato un grande lavoro in un settore difficilissimo con carenze di personale, abbiamo assunto due geometri e stiamo cercano di fare un lavoro di recupero, abbiamo dato mandato di redigere dei piani fondamentali, abbiamo cominciato il Pug, piano urbanistico generale, il Pudm in discussione al prossimo consiglio. Il Peba, in piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche è pronto, la delibera è già in giunta, contiamo di chiudere con l’assenza di piani che in questa città non ci sono mai stati, abbiamo dato regolarità anche agli strumenti finanziari approvati nei termini di legge, passo in vanti importante. Sui debiti fuori bilancio ci stiamo assumendo la responsabilità anche da questo punto di vista di sanare le casse del Comune che ancora hanno tanti debiti sulle spalle, la situazione non è cosi florida come sembra”.

In aula anche gli assessori della giunta che hanno preso parola e meglio specificato, ognuno per i propri settori, quanto realizzato nell’ultimo anno, in particolare sul Pnrr e altre fonti di finanziamento l’assessore Rosario Sicari ha specificato che “abbiamo arricchito il parco progetti con 53 progetti, ad ottobre 22, per un contro valore di quasi 50 milioni, di cui 29 già approvati per 10 milioni, di euro, quindici milioni al giorno. E’ un risultato che quasi non si vedeva da diverso tempo- ha detto- sulla transizione digitale stiamo lavorando ad integrare la banca dati anagrafica e tributaria del Comune, incrociando i dati ed è venuto fuori che si sono 1200 record di Imu non censiti”.

All’attacco l’opposizione a cominciare dalla grillina Chiara Tringali che ha contestato come è stata redatta la relazione perchè partendo dal programma elettorale doveva illustrare quanto di questo sia stato realizzato, programma che secondo il consigliere del Pd Giancarlo Triberio è stato attuato “per lo 0,1% perché di tutto quello scritto in quel programma ad oggi non c’è nulla. Nella relazione si piange che dalla crisi e dal ciclone siamo usciti vivi per miracolo e ci sono state tante problematiche che hanno bloccato l’attività amministrativa, l’indirizzo di quest’ amministrazione è privatizzare i beni, la tabella del titolo di città è costata 20 mila euro, ci fregiamo di un titolo ma la città non ha servizi e la villa sembra bombardata”.

Per la pentastelata Roberta Suppo, ex vicesindaco nella precedente legislatura “si sta lavorando in continuità amministrativa, molte progettualità che erano state programmate negli anni precedenti il sindaco ha ritenuto di portarle avanti, di quelle attività che si era detto che sarebbero state fatte in 100 giorni ad oggi non ne vedo nessuna”– ha dichiarato.

“Non posso ritenere valida una relazione annuale che mi dice quanti bonus libri o certificati sono stati emessi, questa è ordinaria amministrazione, quali sono i fatti salienti citati in questa relazione? Quale è lo stato di avanzamento della proposta politico-amministrativa del sindaco? – ha chiesto la collega di Nuovo patto per Augusta Milena Contento – mi sono soffermata su alcuni fatti salienti non messi in evidenza come la raccolta rifiuti su cui il sindaco non ha detto della progettualità che sta mettendo in campo e non sappiamo ancora niente del Ccr e come verrà affrontata la discrepanza tra il 2021 e 2022 e che sarà riportato nelle bollette del 2023 di due milioni di euro del costo della gestione dei rifiuti, visto che il sindaco diceva di voler ridurre le tasse. Che fine hanno fatto l’hangar, il Castello svevo e il convento di san Domenico?”

A difesa dell’amministrazione il consigliere di maggioranza Marco Niciforo (Augusta 2020) secondo il quale “da parte dell’opposizione si sta parlando poco di contenuti, ci sono rimproveri sulla forma della relazione. Questa amministrazione sta andando bene e questo è riconosciuto innanzitutto dai cittadini, è questo il termometro come lo è quello della politica, testimoniato da chi ha deciso di venir a darci una mano perchè riconosce che questa amministrazione che è aperta merita la condivisione e collaborazione di tutti, non si può disconoscere che questa amministrazione va a 100 all’ora e si sta investendo su quelle regole che sono mancate fino ad ora”.

“Non posso che esprimere soddisfazione su quello che è stato realizzato ad oggi – ha dichiarato Biagio Tribulato capogruppo del misto e consigliere di Attivamente- sicuramente relativamente ai lavori pubblici, urbanistica, Pnrr, affari generali, pubblica istruzione, cultura e politiche sociali siamo un passo avanti rispetto a quello che abbiamo fatto, siamo sicuramente presenti sul territorio. Oggi con il mio gruppo e le persone che rappresentiamo, cerchiamo di dare un contributo nel rispetto del valore della città e degli essere umani”.

Il consiglio si è aggiornato a giovedì 30 marzo, alle 18, per discutere dell’adozione preliminare del Pudm, (Piano di utilizzo del demanio marittimo) delle mozioni degli autobus che servono il trasporto urbano degli studenti e del sollecito pagamento domande in sospeso del Cura Augusta 2.0, di due debiti fuori bilancio e due variazioni di bilancio.