Augusta, Plastic free: ripulita discarica a cielo aperto a Monte Tauro, vicino al plesso “Morvillo”

Un altro angolo di territorio comunale ripulito da quasi 500 chili di rifiuti abbandonati da incivili che hanno creato l’ennesima discarica a cielo aperto, poco distante da una scuola. Ieri mattina un gruppo di augustani ha risposto all’ennesimo appello lanciato al volontariato nell’ambito degli eventi di “Plastic free” e si è dato appuntamento, questa volta, al quartiere di Monte Tauro, davanti all’area adiacente il plesso “Morvillo” del secondo istituto compresivo Orso Mario Corbino utilizzato come parcheggio auto. E dove è stato abbandonato nel tempo, soprattutto dopo l’eliminazione dei cassonetti dell’immondizia che prima erano per strada, qualsiasi tipo di materiale, compresa una vecchia sedia sdraio, cassette di plastica di vari tipo, pezzi di legno e tanto altro.

“Abbiamo preferito pulire quel posto perché a pochi metri dalla scuola e non era corretto che i bambini si abituassero a quel degrado. – ha dichiarato Maurizio Prisutto, referente locale di Plastic free- Chiediamo supporto amministrativo affinché si mettano in campo tutte quelle forze, competenze e dinamiche che non rendano vane queste raccolte, che si agisca concretamente nella lotta agli sporcaccioni e nella formazione di cittadini nuovi affinché queste promesse non rimangano solamente sui social come successo finora.”