Augusta, Plastic free: pulizia straordinaria della spiaggia del “Paradiso” domenica mattina

Una pulizia straordinaria della spiaggia, non balneabile, del lungomare Paradiso, è in programma la mattina di domenica 2 ottobre in contemporanea con oltre 200 comuni in tutta Italia, che porteranno avanti analoghe iniziative di sensibilizzazione e tutela dei propri territori. L’evento, che avrà inizio alle 9.30 con l’incontro di chi vorrà aderire alla spiaggia del “Paradiso”, è promosso da Plastic free, associazione nazionale nata nel 2019 per sensibilizzare quante più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica e rappresentata ad Augusta da Maurizio Prisutto.

“Verrà a dare una mano anche la referente comunale di Carlentini, Valeria Basso, abbiamo deciso di fare squadra” – ha dichiarato il referente locale. Per partecipare all’evento basta andare sul sito “Plastic free” e scorrere sino all’evento di Augusta (https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/2156).

L’iscrizione è obbligatoria ma gratuita. E’ prevista anche la presenza dei minori, che saranno autorizzati con appositi moduli.