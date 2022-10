Augusta, “Plastic free” alla spiaggetta del Paradiso: raccolti oltre 250 kg di rifiuti

Una trentina di persone, tra cui anche bambini, ha raccolto l’invito del referente locale di Plastic free, Maurizio Prisutto e ieri mattina si è data appuntamento alla spiaggetta del “Paradiso” per partecipare ad una pulizia straordinaria dell’area, per un evento di tutela e sensibilizzazione ambientale, che si è svolto in contemporanea in oltre 200 comuni in tutta Italia. L’iniziativa, nell’arco di poco meno due, ore ha “prodotto” circa 30 grossi sacchi di rifiuti raccolti, di cui circa 50 chili erano di vetro e ingombranti e oltre 200 di indifferenziata e plastica, quest’ultima rappresenta una vera e propria “tragedia” per il mare, per la vita dei pesci e per l’inquinamento che crea nell’ambiente. Abbandonati nell’arenile, dove ancora oggi sono ben visibili gli scarichi fognari a mare, anche batterie di autovetture, resti di edilizia, una guaina di plastica e rifiuti elettrici raee.

“I rifiuti raccolti e visibili dalla strada hanno destato sconcerto tant’è da attirare anche gruppi di curiosi – ha commentato Prisutto che preannuncia altri eventi in futuro, uno ogni 40 giorni circa con l’auspicio di essere sempre più numerosi- Direi che la partecipazione c’è stata considerando lo storico e il tema. All’iniziativa hanno preso parte alcuni consiglieri comunali mentre altri, seppur avevano dato adesione, sono stati colti da improvvisi impegni che ne hanno compromesso la presenza”.