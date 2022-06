Augusta, più manutenzione, cura e controllo al cimitero: interpellanza del consigliere Amato

Assenza di cura, manutenzione e sicurezza al cimitero di Augusta che necessita anche di un sistema di video sorveglianza contro eventuali furti, anche dopo il trafugamento dei giorni scorsi di quattro finestre e delle batterie di scarico dei servizi igienici.

A riaccendere i riflettori sui problemi del camposanto che “da diversi mesi si trova in condizioni pietose che non necessitano di ulteriori descrizioni” è il consigliere comunale di Forza Italia, Corrado Amato che ha presentato un’interpellanza all’amministrazione.

“Chi scrive non vuole perdersi in facili considerazioni poiché la delicatezza, l’importanza e il rispetto che si dovrebbe alla tutela di quell’area dove riposano i nostri cari non vanno spiegati, poiché tutti ne dovremmo essere a conoscenza. I cittadini inoltre quotidianamente inondano Facebook di immagini che girano il mondo e che screditano tanto la città quanto l’amministrazione” -scrive l’esponente dell’opposizione che chiede al sindaco ed all’assessore competente “se intendano immediatamente dare mandato di disporre la pulizia dell’area, di effettuare lavori di giardinaggio, e ogni altro lavoro necessario al ripristino, alla cura dell’area e alla restituzione della dignità che il sito merita; se, – si legge- intendano installare anche un impianto di videosorveglianza atteso che sembra che in questi giorni siano addirittura state trafugate delle finestre e delle cassette di scarico, tale evento potrebbe aver informato e dato ispirazione anche altri perdigiorno\bontemponi, dell’ assenza di controlli nella zona e potrebbe causare altri furti o fatto ancor più grave il vilipendio delle tombe”.