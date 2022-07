Augusta, “Più forti della mafia”: presentata la graphic novel su 11 vittime innocenti

Racconta la storia di 11 vittime innocenti della mafia tra cui Rita Atria, Emanuela Loi, Nicholas Green, Giuseppe Di Matteo e Giancarlo Siani, “Più forti della mafia”, la graphic novel realizzata dai giornalisti Aldo Mantineo e Francesco Nania e presentata nei giorni scorsi a palazzo San Biagio durante una manifestazione promossa dal presidio “Angelo Vassallo” di Augusta di Libera. Ha introdotto Aurora Di Grande, componente del presidio, presenti gli autori che hanno sottolineato il valore dell’opera che in modo nuovo rappresenta, tramite fumetti, la storia di alcune vittime di mafia, raccontata da una di loro, Salvatore Raiti, durante una ideale riunione in un luogo ultraterreno nel giorno del loro ricordo, il 21 marzo.

Coinvolgente il racconto di Giovanna Raiti, sorella di Salvatore che ha sottolineato l’impossibilità di sentirsi lontani dalla mafia che può sconvolgere l’esistenza di tutti. Presenti anche alcuni rappresentanti delle forze armate tra cui il comandante della compagnia dei Carabinieri Stefano Santuccio, che ha ricordato il sacrificio di Salvatore e di tutti quei giovani che hanno dato la vita per il paese nell’adempimento del loro servizio.

Hanno partecipato anche rappresentanti di Misericordia Augusta, Unitre, Associazione filantropica

“Umberto I”, Noi studenti, e dei club service Kiwanis e Inner wheel, ma anche alcuni docenti e alunni del secondo istituto superiore Ruiz e gli istituti comprensivi Todaro e Corbino, quest’ultimo rappresentato anche dalla dirigente scolastica Maria Giovanna Sergi e il consigliere comunale Paolo Trigilio. A portare i saluti del sindaco l’assessore Ombretta Tringali, che ha ricordato l’impegno dell’amministrazione in quest’ambito e alla quale è stato rinnovato dalla referente del presidio, Rita Pancari, l’invito all’istituzione di un osservatorio per la legalità permanente nel comune di Augusta. Ha concluso la manifestazione Rosa Anna Bellistri, componente di Libera che ha voluto rivolgere un pensiero particolare ai giornalisti, ribadendo il loro importante operato riguardo l’uso della parola, e ai giovani, perché possano essere cittadini attivi nella lotta alla mafia e per la legalità.

“È quando leggiamo queste pagine che dobbiamo sentire la terra tremare”. Questo il messaggio lasciato da Giovanna Raiti agli intervenuti.