Augusta, pioggia di successi ai Campionati Italiani FIDA: brillano le allieve della ForeverDance

Importanti risultati per la scuola di ballo ForeverDance di Augusta, diretta dal maestro di danze latino-americane Fabrizio Formosa. Domenica 21 giugno 2026 le giovani atlete del sodalizio augustano hanno partecipato ai Campionati Italiani di Danza Sportiva della Federazione FIDA Italia, distinguendosi nelle rispettive categorie con ottime prestazioni.
A conquistare il gradino più alto del podio è stata Aurora Rosselli, che si è laureata campionessa italiana nella rumba categoria Under 12, ottenendo inoltre il secondo posto nel samba.
Grande soddisfazione anche per Vittoria Portoghese, che ha conquistato il primo posto nel samba Under 12 e il terzo posto nel cha cha cha della stessa categoria.
Ottima prova infine per Nicole Fuccio, finalista nelle specialità samba, cha cha cha e rumba nella categoria Under 14, confermando il valore tecnico e la crescita del gruppo.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni