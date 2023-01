Augusta, Piero Amara radiato dall’Ordine degli Avvocati

L’avvocato Piero Amara è stato radiato dall’Albo degli avvocati di Catania. Il provvedimento è stato protocollato questa mattina dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati etnei e porta la firma del consigliere Segretario facente funzione Lucia Spampinato e dal presidente dell’Ordine, Rosario Pizzino.

Visto il provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania del 14 ottobre 2022, divenuto esecutivo il 7 gennaio 2023, il legale augustano viene radiato dall’Albo degli avvocati di Catania ai sensi dell’articolo 62 della legge 247/2012 (che disciplina la professione forense) e per gli effetti dell’articolo 35 del regolamento 2/2014 del Consiglio nazionale forense (esecuzione della decisione disciplinare).

Nello specifico l‘articolo 62 disciplina l’esecutorietà delle decisioni emesse in sede disciplinare dal Consiglio distrettuale, attribuendo la competenza per l’esecuzione della sentenza al Consiglio dell’ordine nel quale è iscritto il professionista incolpato. In caso di radiazione, come per Amara – il legale può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

Ma la partita potrebbe non finire qui, in quanto Amara ha ancora la possibilità di appellarsi al provvedimento presentando ricorso al Consiglio nazionale forense.