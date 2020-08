Augusta, picchia i genitori sotto l’effetto di bevande alcoliche: arrestato

I Carabinieri dell’aliquota radiomobile del Norm di Augusta sono intervenuti in una via del centro megarese dove era stata segnalata una furibonda lite in ambito familiare. I militari, accorsi nell’abitazione nella quale era effettivamente in corso un violento parapiglia, si sono subito adoperati per interrompere la lite ed hanno identificato i presenti, constatando come poco prima il pregiudicato 42enne R.D., in evidente stato di ebbrezza alcolica e senza alcun motivo, aveva dato origine alla discussione inveendo contro i propri genitori conviventi e colpendoli con inaudita violenza con calci e pugni.

Le percosse dell’uomo, che come poi si è avuto modo di ricostruire è risultato solito comportarsi in tal modo nei confronti dei propri familiari, sono state tanto violente da provocare alla madre addirittura una frattura alle costole, oltre a graffi in varie parti del corpo, con prognosi di 25 giorni, ed al padre un trauma alla mano destra con 5 giorni di prognosi. Bloccato dai Carabinieri l’uomo è stato arrestato ed associato nella casa circondariale di Siracusa.