Augusta, piazza Duomo, eliminare il divieto di sosta dalle 18,30 alle 8 o istituire l’Isola pedonale

Eliminare il divieto di sosta, dalle 18,30 alle 8, attorno piazza Duomo oppure istituire la zona pedonale. E’ la richiesta avanzata da Mimmo Di Franco, residente dell’Isola che, pur dicendosi favorevole all’ isola pedonale al centro storico come un salotto dove incontrarsi, socializzare ed organizzare attività ed eventi, sottolinea i disagi che tale divieto ha per i residenti, istituito dopo che la nuova piazza D’ Astorga è stata resa pedonale e chiusa al transito dei mezzi

“Quando iniziarono i lavori, a fine ottobre dello scorso anno, dissi che togliendo posti auto in piazza D’astorga, si fosse data la possibilità di poter parcheggiare in piazza Duomo, tranne il lato di fronte la chiesa. Purtroppo, dopo 8 mesi, – afferma- la promessa è rimasta tale”.

Fu aggiunto al cartello la possibilità di posteggiare dalle 8 alle 18,30 mentre il divieto iniziava alle 18,30 fino alle 8 di mattina: “ne ho parlato con gli uffici competenti ma le risposte sono state vaghe. A supporto della mia richiesta, avevo detto che gli unici disagiati, in questo modo, erano i residenti del centro storico” –aggiunge spiegando che, infatti, fino alle 18,30 tutti i cittadini, compresi i dipendenti comunali, potevano usufruire del parcheggio mentre dalle 18,30, con il divieto, piazza Duomo sarebbe rimasta libera da auto fino alle 8 della mattina successiva.

“Non essendoci il servizio di Polizia locale la piazza diventava zona franca e in questo modo -prosegue ancora Di Franco- il residente non avrebbe nessuna opportunità almeno che non esca, tutti i giorni da casa, alle 18,30 per spostare l’auto. Su tutto il territorio nazionale il divieto di sosta è valido dalle 8 alle 20. Quindi quale il motivo di allungare alle 8 del mattino successivo? Che senso avrebbe quindi dalle 18,30 fino alle 20 considerato che i vigili urbani non fanno servizio, dopo tale orario, e le altre forze dell’ordine hanno altri servizi da fare?”.

Da qui la richiesta del parcheggio libero tutto il giorno, tranne il lato di fronte la chiesa Madre per ovvi motivi di matrimoni, funerali, eventi religiosi: “oppure si abbia il coraggio di creare la zona pedonale. Si attendono delle risposte concrete, in caso contrario scriverò in Prefettura per avere gli stessi diritti di coloro che lavorano al Comune o di coloro che frequentano i bar del centro storico”– conclude