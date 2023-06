Augusta, piattaforma per rifiuti “Oikhoten”, per il Tar è inammissibile il ricorso del Comune

Il Tar di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, a suo tempo, dal Comune di Augusta contro il decreto del commissario ad acta che aveva rilasciato, il 7 aprile 2015, alla “Oikothen” l’Autorizzazione integrata ambientale per la costruzione della piattaforma polifunzionale per rifiuti speciali e non di contrada Mendola che, tuttavia, non è mai stata realizzata.

Per la prima sezione del tribunale amministrativo etneo il commissario ad acta, essendo stato nominato dallo stesso Tar dopo un precedente ricorso della società, è un organo ausiliare del giudice stesso e non un organo straordinario dell’amministrazione, da qui l’inammissibilità del ricorso.