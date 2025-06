Augusta, Piano urbanistico generale e Piano regolatore del porto: sinergia tra Comune e Autorità portuale

Punta alla sinergia per la definizione sinergica dei due principali strumenti di pianificazione del territorio il Piano urbanistico generale (Pug) e il Piano regolatore portuale (Prp) il primo incontro ufficiale di coordinamento tra il Comune di Augusta e l’Autorità portuale che si è tenuto nei giorni scorsi nella sede dell’ Adsp. A guidare la delegazione comunale è stata l’assessore all’Urbanistica, Tania Patania, in qualità di rappresentante politica del VI settore “Servizi di pianificazione e sviluppo”, settore cardine della pianificazione strategica urbana. Insieme a lei, era presente l’intero Ufficio di piano, lo staff tecnico incaricato della redazione del nuovo Pug di Augusta, coordinato dal dirigente Massimo Sulano. Per l’Autorità portuale erano presenti il presidente, Francesco Di Sarcina, Riccardo Lentini, figura tecnica di riferimento per la pianificazione portuale e responsabile del Prp, affiancato da altri membri dello staff progettuale dell’Adsp.

“È stato un momento carico di significato per Augusta – ha dichiarato l’Assessore Patania – perché mai prima d’ora Comune e Autorità portuale avevano lavorato fianco a fianco su un tavolo operativo di questo livello”. Nel corso dell’incontro, l’assessore ha espresso gratitudine all’Autorità di sistema portuale per l’accoglienza e per il clima di apertura istituzionale. Ha poi sottolineato l’essenzialità del coordinamento tra i due strumenti, in attuazione della legge regionale 19/2020 e del decreto legislativo 121/2021, che impongono coerenza e integrazione tra la pianificazione urbana e quella portuale.

“Il porto è una risorsa strategica, non solo per Augusta, ma per tutta la Sicilia orientale. Rappresenta sviluppo economico, occupazione, logistica, e oggi anche

transizione energetica e tutela ambientale. È nostro dovere amministrativo, ma anche etico, coniugare questi aspetti con la qualità della vita urbana, il paesaggio costiero e l’identità storica della città” – ha proseguito il rappresentante della giunta Di Mare.

Nel verbale ufficiale dell’incontro si dà atto dell’avvio di un percorso condiviso, attraverso tavoli tecnici che vedranno la partecipazione attiva degli uffici comunali e

portuali, con l’obiettivo di definire una visione unitaria del territorio: dalle aree retroportuali alla fruizione costiera, dalle infrastrutture energetiche all’accessibilità urbana, in piena coerenza con le rispettive competenze. L’assessore ha espresso gratitudine ai componenti dell’Ufficio di piano e a tutti i professionisti dell’Autorità portuale per il contributo concreto e lo spirito di collaborazione: “Siamo all’inizio di una nuova fase. Una fase fondata sull’ascolto, sul dialogo tecnico-istituzionale e sull’amore per Augusta. Questo è il primo passo di un cammino che costruiremo insieme, pietra su pietra, per fare del porto e della città un unico sistema integrato, capace di guardare con coraggio al futuro” -ha concluso.