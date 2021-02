Augusta, Piano strategico delle Zes: l’amministrazione chiede di inserire nuove aree

Vecchia e nuova darsena e il bacino di Pantano Daniele. Rientrano in queste zone alcune delle nuove aree inserite nella richiesta di modifica e integrazione del Piano strategico Zes Sicilia orientale inviata nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale all’assessorato regionale alle Attività produttive. Lo fa sapere l’assessore competente Tania Patania, che sottolinea come fin dal suo insediamento l’amministrazione comunale ha avviato un’attività di studio e indagine, ma anche di condivisione e un tavolo tecnico di confronto con i rappresentanti degli operatori portuali per ricostruire, su più ampia scala, il prospetto di perimetrazione della Zes presentato a suo tempo alla Regione e da questa trasferito nel Piano di sviluppo strategico Zes Sicilia orientale.

“Sono state valutate, in condivisione con l’Autorità di sistema portuale, e ritenute idonee delle aree relative alla vecchia e nuova darsena e alcune aree di Pantano Daniele, che appaiono di particolare interesse – secondo aggiunge l’assessore con delega alle Zone economiche speciali – nell’ottica dello sviluppo portuale e delle pianificazioni strategiche che i vari soggetti istituzionali stanno portando avanti. Si tratta di aree che sono già parte integrante del tessuto produttivo portuale esistente. Siamo certi che gli organi competenti accoglieranno favorevolmente la richiesta di riperimetrazione della Zes avanzata dall’amministrazione megarese e che vengano rettificate le incongruenze individuate e fatte le opportune integrazioni. Questo è uno degli esempi di come una sana sinergia tra le parti coinvolte possa divenire modello di azione, specie in un momento particolarmente delicato come quello attuale dove la programmazione e l’efficienza nell’allocazione delle risorse sono due punti fondamentali per l’attività amministrativa”.