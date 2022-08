Augusta, Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, affidato l’incarico

L’amministrazione comunale intende dotarsi del “Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) secondo le modalità stabilite dal decreto del presidente della Repubblica 503/1996, che lo prevedeva già anni fa e per questo ha affidato l’incarico all’architetto Giulia Alonzi dell’Ordine degli Architetti di Siracusa, con studio tecnico ad Augusta.

L’onorario professionale previsto per la prestazione richiesta, calcolato secondo le vigenti norme, ammonta ad 8.000 euro comprensivo degli oneri di legge, come si legge nella determina del responsabile del settore Urbanistica con cui è stato affidato l’incarico e che spiega che “il Peba è un piano strategico che ha come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti sia all’interno degli edifici pubblici sia sui percorsi urbani; l’elaborazione del Peba ha come finalità la conoscenza delle situazioni di impedimento, rischio ed ostacolo per la fruizione di edifìci e spazi pubblici. Inoltre, questo Piano di gestione e pianificazione urbanistica dovrebbe essere anche uno strumento programmatico e ricognitivo, volto a conoscere e programmare gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche”.

Per Biagio Tribulato, vicepresidente del Consiglio “rappresenta un risultato epocale aver affidato l’incarico ad un professionista per redigere il Peba sui luoghi comunali e sugli edifici di proprietà comunale per poterli rendere fruibili a tutti e a misura d’uomo anche per le persone con disabilità. E’ una battaglia che – aggiunge- ho condotto nel tempo e che finalmente trova un atto consistente e propedeutico alla redazione vera e propria del piano. Il professionista avrà il compito di individuare quali sono le criticità esistenti, ritengo che la cosa importante da fare è la concertazione con gli stakeholder del territorio che si occupano di disabilità ma soprattutto con i singoli cittadini per avere una fotografia reale della città per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere in modo da poter fare degli interventi per abbattere e di rendere fruibili tutti i luoghi a chiunque”– conclude Tribulato che si dice grato con il sindaco che ha portato avanti questo atto, con l’assessore ai Lavori pubblici per aver dato un grande imput e con il settore Urbanistica che si è occupato dell’affidamento.

Soddisfazione per questo risultato arriva anche dai consiglieri di maggioranza Margaret Amara e Peppe Montalto