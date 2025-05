Augusta, piano di Protezione civile e articolo critico: il sindaco lo contesta, il Pd difende i giornalisti

La segreteria provinciale del Partito democratico di Siracusa, insieme ai consiglieri comunali del Pd di Augusta, Giancarlo Triberio e Milena Contento, esprime piena solidarietà ai giornalisti del quotidiano “La Sicilia”, oggetto di un attacco “ingiustificato” da parte del sindaco di Augusta in seguito alla pubblicazione di un articolo sul piano comunale di Protezione civile.

L’articolo in questione riportava dati preoccupanti sul rischio sismico del territorio megarese, evidenziando come il piano comunale non venga aggiornato da anni. In risposta a un’interrogazione dei consiglieri Pd durante una seduta del Consiglio comunale, il sindaco “ha accusato il quotidiano, e dunque i suoi giornalisti, di essere mossi da “motivazioni occulte che tutti conoscono”, senza però fornire alcun elemento concreto a sostegno di tali insinuazioni, che appaiono più come suggestioni complottistiche che non come affermazioni fondate”- si legge in una nota del Partito democratico che giudica inaccettabile che, “ancora una volta, si scelga di delegittimare il lavoro della stampa con accuse generiche e prive di riscontri ogniqualvolta emergano fatti ritenuti scomodi. Il ruolo dell’informazione libera e indipendente è fondamentale in una democrazia, tanto più quando porta all’attenzione pubblica questioni di rilevanza come la sicurezza della comunità. Oggi più che mai serve salvaguardare un presidio di democrazia rispecchiato nella libertà di stampa sempre più sotto attacco come le gravi e inaccettabili intercettazioni sui giornalisti emersi in questi mesi”.

Il Partito democratico della federazione di Siracusa ribadisce il proprio sostegno a chi ogni giorno, con professionalità e responsabilità, svolge il delicato compito di informare i cittadini, e invita “l’amministrazione comunale di Augusta ad abbandonare la logica del sospetto e della delegittimazione, concentrandosi invece su risposte concrete e trasparenti per la tutela del territorio e della cittadinanza”.