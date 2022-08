Augusta piange Peppe e Gabriel. Lunedì i funerali delle due giovani vittime della strada

Si era diplomato appena qualche settimana fa all’istituto superiore Arangio Ruiz e avrebbe voluto entrare nelle forze armate Peppe Armenio, il più giovane delle due vittime del gravissimo incidente stradale, che si è verificato questa notte, sull’autostrada Siracusa-Catania, intorno alle 2, all’altezza dello svincolo per Augusta. Il ragazzo, – figlio di Pietro, l’allenatore della squadra dell’Augusta calcio a 5 dove anche il diciannovenne giocava,- viaggiava insieme a Gabriel Fazio, l’ altra giovane vittima di 21 anni, a bordo di una Bmw bianca, serie 4, guidata da F.G. di 30 anni.

Secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine l’auto di grossa cilindrata, che viaggiava in direzione di Catania, ad un certo punto, avrebbe sbandato, si sarebbe ribaltata più volte sradicando letteralmente il guardrail e finendo la sua corsa oltre la carreggiata, in mezzo alla campagna. Fatali le gravi ferite per i due giovani, che non hanno avuto scampo nel violentissimo impatto, che ha ridotto l’auto una vera e propria carcassa di lamiere, mentre il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Lentini, dove si trova ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Lentini, che hanno appurato che l’incidente è autonomo e non ha coinvolto nessun altro veicolo, com’è prassi il guidatore è stato sottoposto ai test tossicologici di cui si attende l’esito.

Grande lo sgomento in tutta Augusta che si è svegliata con la perdita, tragica, di due giovani vite. Sono già state fissate le date dei funerali che si celebreranno in maniera separata lunedì pomeriggio, 8 agosto: alle 16 in chiesa Madre per Giuseppe Armenio e alle 16,30 in chiesa Santa Lucia per Gabriel Fazio.

In segno di rispetto qualche locale della movida augustana questa sera ha deciso di restare chiuso, qualche altro non metterà musica.