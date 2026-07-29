Augusta piange Alessandro Sicuso, giovane militare morto in un incidente sulla Ss114

Cronaca · Svincolo di Priolo

Una tragedia scuote la comunità di Augusta. Alessandro Sicuso, 23 anni, ha perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 114, nei pressi dello svincolo di Priolo Gargallo. Il giovane, residente ad Augusta, viaggiava in direzione Catania quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto. Il mezzo avrebbe terminato la propria corsa contro il guardrail.

L’incidente, avvenuto intorno all’1.50 al chilometro 141,100, non avrebbe coinvolto altri veicoli. Alessandro era solo a bordo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia stradale di Noto, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Per il 23enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Alessandro, fidanzato con Chiara, prestava servizio come Volontario in Ferma Iniziale, VFI, al 62° Reggimento Fanteria “Sicilia” di Catania. La notizia della sua morte ha suscitato profondo dolore tra i familiari (i genitori e la sorella), gli amici e i commilitoni. La data dei funerali sarà comunicata successivamente.