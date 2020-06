Augusta, pesce e ricci sequestrati, riaperto un varco pedonale: entra nel vivo l’operazione “Mare sicuro”

Cinque chili di pesce e 800 ricci sequestrati a Brucoli e un varco pedonale riaperto a Baia di Arcile. Sono le operazioni che la Guardia costiera di Augusta ha portato avanti nel corso del fine settimana quando è iniziata l’operazione “Mare sicuro”, che ha accentuato la vigilanza sulle coste megaresi per garantire più sicurezza e la legalità. I due sequestri sono avvenuti nella frazione marinara di Brucoli, il primo nella piazzetta di Belvedere dove al pescatore che cercava di vendere circa 5 chili di pescato in assenza di tracciabilità è stata elevata una sanzione amministrativa di circa 1.500 euro, il secondo a “punta Tonnara”.

Qui sono stati ritrovati oltre 800 ricci, la cui cattura a maggio e giugno è assolutamente vietata e che, ancora vivi, sono stati successivamente rigettati in mare per mezzo di una motovedetta, mentre coloro che li hanno pescati sono stati multati con circa 2.000 euro. Si tratta già del secondo sequestro di ricci in pochi giorni. E l’estate è appena iniziata.

Inoltre i militari della Capitaneria di porto sono intervenuti anche nella zona di Baia d’Arcile, disseminata di villette e abitazioni per lo più estive dove é stato fatto riaprire un varco pedonale, illecitamente chiuso, per consentire alla collettività l’accesso al pubblico demanio marittimo. Le unità navali sono, infine, intervenute in vari tratti della costa megarese, per assicurare che le imbarcazioni da diporto non navigassero, o stazionassero, in modo da rappresentare un pericolo per la sicurezza dei bagnanti.