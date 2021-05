Augusta, pescava di frodo nei pressi della nave quarantena, multato dalla Guardia di finanza

Stava pescando nelle immediate vicinanze della nave quarantena per migranti, ferma in mezzo alla rada, l’uomo di origine catanese multato per pesca di frodo e denunciato anche per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali.

A scoprirlo sono stati i finanzieri della Stazione navale di Pescara, impiegati a bordo di un’unità della Guardia di Finanza per il potenziamento del dispositivo aeronavale a contrasto dell’immigrazione illegale, che lo hanno fermato e identificato. L’uomo risultava destinatario di provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Messina, che disponeva il divieto di allontanamento dalla provincia di Catania contestualmente all’affidamento ai servizi sociali.

Giunti in banchina i militari, insieme ai colleghi della II Squadra unità navali e della Compagnia di Augusta, lo hanno multato per pesca di frodo sequestrandogli l’attrezzatura. E’ stato, inoltre, sanzionato per aver violato le disposizioni relative alle “Misure urgenti atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19” come previsto dal Dpcm del 03/11/2020.