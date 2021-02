Augusta, pescatori irregolari in porto: sequestro di rete e sanzione

Nel corso della mattinata, nel porto Megarese di Augusta, a seguito di una richiesta d’intervento fatta da uno dei Comandi della Marina Militare a causa della presenza di una piccola imbarcazione, i cui occupanti erano intenti a effettuare una battuta di pesca irregolare nei pressi di una zona militare, è intervenuta un’unità navale della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta, ed in particolare la motovedetta CP 716, impegnata in attività di polizia marittima e di polizia militare.

L’unità della Guardia Costiera ha intercettato l’imbarcazione segnalata nei pressi dell’area d’interesse militare, sottoponendola a controllo e intimando l’Alt ai pescatori di frodo.

L’infrazione ha comportato una sanzione amministrativa pari a circa 1.000 euro, e la sottoposizione a sequestro di circa 250 metri di rete da posta che, si rammenta, è un attrezzo che non può essere detenuto da coloro che, essendo privi della prevista licenza, non sono abilitati ad esercitare la pesca professionale.

In ogni caso, si ricorda che l’attività di pesca in ambito portuale è assolutamente vietata, sia ai pescatori professionisti che ai dilettanti, giacché si corre il rischio che finiscano sulle tavole dei consumatori prodotti ittici insalubri.

Rimane sempre molto alta l’attenzione della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta nel contrasto alla pesca di frodo, prestata per mezzo di una continua attività di vigilanza, mirata al contrasto delle illecite condotte in materia, ed alla tutela della pesca sostenibile e dell’ambiente.

Tale attività si pone come obiettivo primario la salvaguardia dell’ecosistema marino che, soprattutto in prossimità della costa, risente pesantemente degli effetti di una pesca effettuata in maniera irriguardosa delle norme, e soprattutto potenzialmente pericolosa per i consumatori, quando esercitata in porto. Specie in tal caso, il disvalore della condotta è particolarmente accentuato.