Augusta, pescatore di frodo non si ferma all’alt della Capitaneria e scaglia contro una fiocina. Denunciato per tentato omicidio

Alla vista di una motovedetta della Capitaneria di porto che gli aveva intimato l’alt non solo non si è fermato ed è fuggito, ma ha anche scagliato una fiocina contro i militari. E’ stato così denunciato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale un pescatore di frodo, che ieri mattina è stato intercettato dai militari mentre nelle acque antistanti l’imboccatura del porto megarese, in un’area vietata, stava calando in mare una rete da posta, attrezzo non consentito per i pescatori non professionali, non muniti di licenza.

All’intimazione dell’Alt da parte dei militari, il pescatore di frodo avrebbe inveito in maniera esagitata nei confronti del personale militare, arrivando a scagliargli contro una fiocina “a mano” per poi darsi alla fuga, inseguito dalla motovedetta. Arrivato a terra, l’uomo è stato poi identificato da una pattuglia terrestre della Guardia costiera e da una volante dei Carabinieri, nel mentre allertate dalla sala operativa della Capitaneria di porto. Accompagnato alla caserma dell’Arma è stato denunciato per le ipotesi di reato di tentato omicidio, aggravato perché perpetrato nei confronti di un pubblico ufficiale, e di resistenza a pubblico ufficiale, per non aver ottemperato all’Alt imposto dagli agenti della Guardia costiera, essendosi dato alla fuga.

Altresì, al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa pari a circa 2.000 euro per pescare in zona vietata, con attrezzi non consentiti, procedendo altresì al sequestro della rete.