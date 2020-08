Augusta, pesca, in zona vietata, in assenza di licenza: sanzione per 2 mila euro

L’unità navale CP 879 ha sequestrato un’ennesima rete da pesca, da posta, di circa 200 metri, nelle acque del porto commerciale, già collocata in mare e recuperata dall’equipaggio della motovedetta.

A carico dei soggetti, seguiti da quest’ultima, ed intercettati, a terra, in località “Ex Idroscalo”, da una pattuglia nel frattempo fatta intervenire, è stata irrogata una sanzione amministrativa di circa 2.000 euro, per pesca, in zona vietata, in assenza di licenza.