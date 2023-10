Augusta, pesca di frodo dentro il porto e in zona militare: multato dalla Capitaneria

Stava pescando di frodo dentro la rada megarese e per di più nei pressi di una zona militare il sub individuato oggi e multato dalla Capitaneria di porto. I militari sono intervenuti sia via mare con una motovedetta che a terra con un pattuglia, dopo una segnalazione arrivata alla sala operativa da parte di personale in servizio in un’installazione della Marina militare, nel porto megarese e non appena giunti nello specchio acqueo hanno immediatamente intimato l’alt al pescatore subacqueo.

Le attrezzature utilizzate illegittimamente dal pescatore, quali uno scooter subacqueo ed un fucile subacqueo, sono state trattenute a bordo della motovedetta, mentre al pescatore è stato ingiunto di recarsi a terra, ove lo stavano aspettando gli altri militari della Guardia costiera, arrivati con l’autopattuglia.

Al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa pari a circa 2.000 euro e sono sequestrati gli attrezzi utilizzati.