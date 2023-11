Augusta, perdita di gas a Monte Tauro, vicino la scuola Corbino

Una perdita di gas si è verificata, questa mattina, tra via Panoramica e via della Batteria, nel quartiere di Monte Tauro. Nelle prime ore del mattino al comando di Polizia municipale è arrivata una segnalazione di un forte odore di gas proveniente dalla zona e avvertito dai residenti, che ha fatto scattare l’intervento degli agenti che si sono recati sul luogo e, accertata la puzza di gas, hanno attivato la procedura d’ urgenza del caso.

I Vigili del fuoco prontamente intervenuti hanno rimediato alla perdita di gas proveniente da un bombolone di un privato, che è stato messo in sicurezza, mentre su loro indicazione la Polizia municipale ha attuato un piano viario alternativo e temporaneo tra le due strade in questione per la messa in sicurezza di scolari, genitori e automobilisti. Tutto si è svolto, infatti, durante l’ orario di ingresso degli studenti del plesso “Laface” del primo istituto comprensivo Orso Mario Corbino che richiama sempre un maggiore afflusso nella zona per via delle automobili dei genitori che accompagnato i figli a scuola, ma non si sono verificati particolari problemi.