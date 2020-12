Augusta, “per non dimenticare” il medico Salvo Arena: un minuto di raccoglimento, il Comune aderisce

Il Comune di Augusta, a nome dell’amministrazione, aderisce all’iniziativa “Per non dimenticare”, un minuto di silenzio oggi per ricordare il medico endocrinologo augustano Salvatore Arena, venuto a mancare cinque mesi fa in ospedale a causa del Covid-19. Lo dice il sindaco Giuseppe Di Mare che è in stretto contatto con la famiglia del medico, molto conosciuto ed apprezzato, con il fratello Massimiliano con cui aveva concordato e programmato una serie di altri eventi, tra cui una borsa di studio in suo nome, che saranno realizzati nei prossimi mesi.

“Il sacrificio di Salvatore, medico serio e perbene – ha detto il sindaco – deve farci capire soprattutto in questo periodo natalizio che dobbiamo essere attenti e vigili. Siamo ancora nel pieno dell’emergenza sanitaria ed i nostri comportamenti devono essere anche rispettosi di chi, come il nostro dottor Arena, ha dato la vita per la propria comunità, non risparmiandosi per la cura dei pazienti. Ringrazio la famiglia Arena per la disponibilità e la sensibilità mostrata per la voglia di far crescere nella popolazione la sensibilità e la consapevolezza del difficile momento che viviamo.”