Augusta, penultimo consiglio comunale: via libera al Dup, al riconoscimento debito fuori bilancio e alle tariffe idriche

Via libera al Dup, il documento unico di programmazione, al riconoscimento di un debito fuori bilancio di poco più 221 mila euro e alle tariffe del servizio idrico che rimangono invariate rispetto all’anno scorso. Sono questi gli ultimi atti approvati, ieri, dal Consiglio comunale che tornerà a riunirsi- e questa volta dovrebbe davvero essere l’ultima seduta- domani pomeriggio alle 14,30 per la “approvazione delle tariffe Tari 2020 e del fondo perequativo degli Enti locali –agevolazioni straordinarie soggette a condizione ai fini della Tari-integrazione al regolamento”- che dovrebbe consentire al Comune di Augusta di ottenere dalla Regione un milione e 100 mila circa per bilanciare le criticità sul pagamento della tassa della spazzatura durante all’emergenza covid 19.

Ancora una volta in aula era presente solo la maggioranza del Movimento 5 stelle e i due consiglieri della minoranza, Gianna D’Onofrio e Giuseppe Schermi, quest’ ultimo tuttavia ha dovuto quasi subito abbandonare l’aula, accompagnato fuori dai vigili urbani, su richiesta della presidente del consiglio Sarah Marturana che ha ammonito l’ esponente dell’opposizione a non fare politica in aula, vietata dalla legge durante la campagna elettorale. Schermi aveva richiesto la pregiudiziale sul punto del riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio a Domenico Patania, contestando fortemente l’urgenza improrogabile dell’Ente di approvare un debito fuori bilancio a meno di una settimana dal voto per le amministrative, sottolineando che la sentenza di condanna del Comune al deposito delle somme risale a 4 anni fa, la diffida dei legali di parte a novembre dello scorso anno e arriva in aula solo adesso. Ne è nata una accesa bagarre con l’uscita dall’aula di Schermi.

A spiegare i vari passaggi dell’atto è stato il responsabile del procedimento Massimo Sulano, che ha ricordato che il ricorrente aveva avanzato istanza di ammissione alla massa passiva all’ Osl, l’organo straordinario di liquidazione, prima accolta per poco più di 221 mila euro e poi revocata, in autotutela, dallo stesso organismo, che si era accorto non può pagare somme per espropri. Da qui la richiesta al consiglio del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte degli uffici comunali che “non possono che prendere atto di una sentenza”, ribadendo che si tratta di un atto urgente ed improrogabile per evitare che la somma lieviti. Il debito fuori bilancio, che risale agli anni ’90 e riguarda espropri di terreni a Monte Tauro non pagati ma, di fatto, effettuati con l’occupazione dell’ area è stato approvato dalla maggioranza a 5 stelle, favorevole anche D’Onofrio.

Stessa approvazione anche per il secondo punto, il Dup 20-22, documento unico di programmazione propedeutico al bilancio di previsione 2020-2022, adesso al vaglio dei revisori dei conti. Il responsabile del settore finanziario Angelo Carpanzano ha spiegato che il Dup si compone “di una parte strategica in cui ci sono gli obiettivi di mandato dell’amministrazione e una operativa relativa a ciascun anno e coincide con i programmi di mandato e gli obiettivi strategici e operativi”, il sindaco Cettina Di Pietro ha aggiunto che si tratta dell’ultimo Dup della sua amministrazione, e “non è altro che il programma elettorale trasfuso e trasformato in obiettivi che devono trovare una regolare copertura in bilancio. Per emergenza covid l’approvazione del prossimo bilancio di previsione è stata spostata al 30 settembre, – ha detto- sarà la nuova amministrazione che dovrà approvarlo, ma almeno per il primo anno sarà un atto di questa amministrazione con gli obiettivi e i soldi di questa amministrazione. Il Dup è la prima propedeutica, insieme al consuntivo 2019, in linea con l’ anno corrente, d’ora poi si potrà andare in riga con i bilanci”.

Tra le voci di spesa cantierabili ci sono i nuovi loculi al cimitero per 250 mila euro, il ripristino del viadotto Federico II, primo lotto, per quasi 500 mila euro, gli interventi di manutenzione del sistema idrico per 500 mila, 200 mila euro per la manutenzione dell’acquedotto, il nuovo pozzo di riserva ai giardini pubblici per 635 mila euro, i lavori di sistemazione del tratto finale di Augusta isola e la demolizione dell’ex piscina comunale per 1 milione e 634 mila euro, il completamento e ampliamento del Palajonio per qui un milione e mezzo e la climatizzazione delle scuole per 176 mila.

I 17 consiglieri della maggioranza (astenuta D’Onofrio) hanno, inoltre, approvato anche il sistema tariffario idrico integrato 2020 il cui costo che, come ha detto Carpanzano, rispetto all’anno scorso non è aumentato, mentre le tariffe per legge sono definite dall’Arera, dall’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Bocciati, (astenuta D’Onofrio) due emendamenti del consigliere Schermi che prevedeva – il primo- di eliminare il ricorso alla autocertificazione perchè l’Ente con l’Anagrafe ha già tutti i dati del contribuente. Su questo il responsabile del settore finanziario se da un lato ha dato ragione all’esponente di minoranza, dall’altro non ha però espresso parere favorevole in quanto l’Ente deve ancora “adeguare la sua banca dati alla realtà e la prima cosa che bisogna fare è – ha detto- una bonifica delle banche dati per arrivare all’allineamento del 70% delle utenze. Per il resto bisogna conoscere il territorio, qui la situazione è molto complessa”.

Ultimo punto in discussione al consiglio e approvato la revisione delle partecipate dal 31/12/2018 che sono tre in tutto.