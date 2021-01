Augusta, “Penso che un sogno cosi”, Beppe Fiorello su Rai Uno racconta papà Nicola e Domenico Modugno

Non l’ha citata mai direttamente, parlando più genericamente di “paese”, ma Augusta è emersa lo stesso nelle trame del racconto, in musica e parole, dello show “Penso che un sogno così”, andato in onda ieri sera su Raiuno. Protagonista Beppe –Peppe per i siciliani- Fiorello da Augusta, quel “picciriddu” silenzioso che non parlava mai e faceva le prove davanti allo specchio del bagno per il suo sogno inconfessabile, diventato grande ormai e anche un volto noto al pubblico, che lo ha seguito a teatro nelle numerose repliche dello spettacolo, poi riadattato e approdato in tv. E che ha tenuto incollati sugli schermi gli augustani, rapiti dai ricordi di chi conosce bene luoghi e persone ma anche di chi si lascia cullare dalle canzoni, senza tempo, di Mimmo Modugno.

L’artista salentino ha accompagnato per intero la vita della famiglia Fiorello, a partire dal padre Nicola, quel ragazzo “con due baffetti da moschettiere e i capelli color petrolio”, che aveva il sogno di fare l’artista e suonava le serenate sotto casa delle ragazze. E che è l’altro protagonista, dello spettacolo, dove ai ricordi di infanzia si mescolano storie di vita vissuta di questo altro ragazzo del sud, scappato presto dalla sua terra, che non era la Sicilia, ma la Puglia di Polignano a mare, e che poi ha trovato la fortuna nel mondo della canzone.

Le sue melodie sono la colonna sonora del racconto, lungo più di due ore e scandito da tanti aneddoti autobiografici: dal “lupinaro” che fa paura a tutti e regala ad un giovanissimo Beppe un vecchio 45 giri di “Nel blu dipinto di blu”, non immaginando neanche l’importanza di quella canzone, al teatro all’aperto del centro storico che profumava di gelsomino e su cui si arrampicava per vedere i film dei grandi, ai giri in bici con il pare ad ammirare tutto il golfo megarese, non senza dimenticare quel viaggio di cinque ore in macchina. Stretti in sei in una vecchia “Opel” beige a tre marce, al suono di “Malarazza” intonata dal padre, per raggiungere ogni d’estate casa della nonna a Letojanni, paese d’origine di Nicola.

Un viaggio indietro nel tempo, un monologo intenso, a tratti intimo ma anche variegato, dove il dialetto predomina e rende più pregnanti i ricordi. E le scene, ora allegre come il ballo della pizzica salentina o l’interpretazione de “La donna riccia”, si incupiscono quando sullo sfondo appaiono le ciminiere del polo petrolchimico, che di notte si riempie di luci piccole piccole agli occhi di un bambino e “sembra l’ America”. Sorto dove c’è il sito archeologico di Megara Hyblea, il più antico del Mediterraneo, scelto dai Greci perchè era la “Baia degli dei, la cosa più bella che avevamo” -dice l’artista augustano. Prima che arrivasse il lavoro. Ad Augusta come a Taranto.

Sullo sfondo i temi della famiglia, dell’immigrazione, del lavoro, del progresso in un continuo “gioco di specchi” tra un figlio, che se aveva paura del buio “lui ti abbracciava forte forte con quelle sue mani caldissime” e suo padre Nicola. Fino alla fine. A quel suo ultimo Carnevale, quando si allontanò dalla moglie con cui stava ballando per andare a prendere le sigarette. “Aveva parcheggiato la sua auto in una vita stretta e buia del mio paese, proprio lì. Poca luce e nessuno in giro per poterlo aiutare. Fu trovato così in macchina, con la cravatta slacciata, le mani dietro la testa e un grande sorriso stampato sulle labbra. Era felice. Lo spettacolo della vita, quella sera, aveva perso il nostro primo attore”– ricorda Beppe che gli dedica uno struggente e commovente “Tu si ‘na cosa grande”, cantata insieme ad un inedito Rosario che, con la divisa da finanziere del padre, appare giusto il tempo dell’omaggio in musica. Per lasciare la scena al racconto che continua. E alla vita, che va avanti.

Ad affiancare il più piccolo della famiglia Fiorello, in alcuni momenti dello spettacolo, sono stati Eleonora Abbagnato, Pierfrancesco Favino, Paola Turci, Serena Rossi, Francesca Chillemi e due musicisti d’eccezione come il chitarrista Daniele Bonaviri, e Fabrizio Palma, musicista e arrangiatore.

Di seguito il link per vedere lo spettacolo: https://www.raiplay.it/video/2021/01/Penso-che-un-sogno-cosi-eb5d89ca-6942-4551-ac94-c1cac58b9b9f.html?fbclid=IwAR3DpflrS8Yppo1bIDDRC-d4NdDrQJIDfbR4bGuutGJir_V7Nvm1TLx1KLI

di Cettina Saraceno