Augusta, pensiline autobus e piano abbattimento barriere architettoniche, M5S presenta interrogazione consiliare

Un’interrogazione a risposta scritta e orale in Consiglio comunale sullo studio di fattibilità del progetto di posizionamento delle nuove pensiline di attesa autobus, tra cui quella tanto contestata in via Bruno Buozzi, e sull’attuazione del Peba, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche è stata depositata nei giorni scorsi dalle consigliere del Movimento Cinque Stelle Roberta Suppo e Chiara Tringali.

“È dell’ 8 marzo scorso la nostra interrogazione riguardante l’inaccettabile creazione di questa nuova barriera architettonica, del tutto incompatibile con qualsiasi Peba, del quale ancora aspettiamo l’attuazione. – dicono le pentastellate- Questa amministrazione si distingue ancora una volta per il sensazionalismo degli annunci, che però fanno a pugni con la realtà: a distanza di otto mesi dal conferimento dell’incarico per la redazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, questa amministrazione è riuscita a crearne di nuove. Attendiamo le risposte dell’amministrazione, sempre che non sia troppo impegnata tra processioni, feste e autoincensamenti vari”.