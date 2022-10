Augusta, dedicata a Claudia Quattrocchi la pedana al plesso “Laface” del Corbino

È stato dedicato a Claudia Quattrocchi e a tutte le vittime della strada la pedana sopraelevata installata davanti all’ingresso principale del plesso “Laface” dell’istituto comprensivo Orso Mario Corbino per facilitare il passaggio a piedi di chi va a scuola e far rallentare le auto. È stata inaugurata simbolicamente nei giorni scorsi dall’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi” che per acquistarla aveva organizzato uno spettacolo di beneficenza – che porta al ricordo anche di Patrizia Epaminonda e Marco Monticchio – e dall’amministrazione che l’ha installata.

“Questo passaggio pedonale è stato realizzato con il cuore in memoria di Claudia, barbaramente uccisa sulle strisce pedonali del Palajonio nel 2013 e di tutti gli angeli morti nelle strade di Augusta e oltre. Siamo qui per ricordare e dare l’esempio che bisogna rispettare le regole e la vita”– ha detto Antonio Caruso, presidente dell’associazione genitori e figli “Unitevi a noi” aps ets che ha promosso la raccolta fondi del progetto “La sicurezza fa strada” 2016/2018 per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali di fronte alle scuole di Augusta e tutelare i bambini e i ragazzini che vanno a scuola.

Presenti alla breve cerimonia tanti piccoli alunni, che hanno cantato l’ Inno di Mameli sventolando una bandierina con il tricolore e l’arcobaleno della pace, ma anche Alessandra, la mamma di Claudia che ha tagliato il nastro e ha scoperto una targa dedicata alla quattordicenne affissa sulla recinzione della scuola, ringraziando quanti hanno consentito l’installazione della pedana. Comprese le otto scuole di danza (Odette Odile, Oltre la danza, Smash, Danzanirò, Pantarei, Antony Coppola, Il cigno bianco, Chorèia)– due delle quali erano presenti durante la cerimonia rappresentate da Danila Patania e Patrizia Scaburri- e i circa 150 ballerini che il 21 aprile 2018 si sono esibiti per lo spettacolo.

Maria Giovanna Sergi, dirigente scolastico del Corbino si è detta grata con l’associazione e il Comune per la pedana, ma manche con la mamma di Claudia “che ha saputo trasmettere ciò che aveva nel cuore per far conoscere Claudia e non solo ad Augusta. Grazie – ha affermato – perché si parla adesso sempre di più di omicidio stradale ma mai troppo, anche se la storia di Claudia o di Peppe (Armenio ndr) non doveva essere questa. Dovevano essere due ragazzi e anche tante altre persone avrebbero dovuto fare la loro vita, auguriamoci che di queste storie ce ne siano sempre di meno”.

“Questa pedana dovrà essere un monito per tutti, un simbolo per gli augustani che spero sia di aiuto per i più giovani per capire quanto è importante la vita”– ha affermato l’assessore alla Pubblica istruzione Ombretta Tringali, il sindaco Giuseppe Di Mare, che ha prelevato da fondo di riserva la somma per la messa in opera del passaggio pedonale rialzato, ha ricordato che qualche anno fa aveva preso “un impegno con i rappresentanti del comitato nato in questo quartiere perché in questa strada ci sono stati degli incidenti mortali. Il caro Roberto, amico di tutti, a pochi metri da qua ha perso la vita sempre per un incidente stradale. Quello che è successo a Claudia, a Peppe e a tanti – ha dichiarato – deve servire in qualche modo per costruire qualcosa di migliore, queste pedane possono servire a salvare vite, ma poi ci deve essere il comportamento responsabile di ognuno di noi quando si è alla guida. Oggi è un giorno di festa del quartiere, iniziamo da qua e sistemeremo nei prossimi giorni altre tre pedane sulla strada fino alla chiesa”.