Augusta, “Pedali salati”: partirà dal santuario dell’Adonai il ciclo raduno organizzato dalla Xifonia bike

Ritorna anche quest’ anno il ciclo raduno “Pedali salati’’ organizzato dalla Xifonia bike con il patrocinio del Comune e in programma domenica 23 marzo. Il luogo scelto per la partenza sarà il santuario della Madonna dell’Adonai di Brucoli, inserito come chiesa giubilare in provincia nell’anno santo. Il percorso si snoderà lungo la costa della Gisira, la Baia di Arcile e Brucoli; nel borgo marinaro, in piazza Castello, sarà allestito un punto di degustazione dei prodotti tipici locali e poi si proseguirà verso Campolato alto e basso, per poi fare ritorno all’ Adonai dopo 28 km.

Il 23 marzo, inoltre, sempre dal santuario mariano partirà una passeggiata di 6 km alla scoperta del Neolitico bizantino lungo il Pianoro della Gisira e il Canale di Brucoli, organizzata sempre da Xifonia bike con guide e accompagnatori.

Si prevede la partecipazione di 300 appassionati provenienti da tutta la Sicilia e anche una rappresentanza da Malta. Al termine sarà organizzato un pasta party con premi a sorteggio e consegna targhe ricordo. I tratti in asfalto e gli incroci saranno presidiati da pattuglia della Polizia municipale da volontari del Centro sportivo italiano e dello staff organizzativo. Tutti i partecipanti non tesserati saranno coperti da assicurazione e sarà presente un’ ambulanza della Misericordia per tutta la durata dell’evento che verrà presentato domani mattina nel salone di rappresentanza del palazzo di città.