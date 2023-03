Augusta, “Pedali salati. Memorial Roby Sarta” a Brucoli, oltre 250 i partecipanti

Oltre 250 appassionati della due ruote, provenienti da tutta la Sicilia e qualcuno anche dalla Calabria, hanno partecipato domenica alla quinta edizione di “Pedali salati. Memorial Roby Sarta” promossa dalla Xifonia bike.

L’appuntamento era al santuario della Madonna Adonai da dove il gruppo in bici si è mosso lungo i sentieri tracciati dagli organizzatori percorrendo le quattro baie più conosciute nei dintorni, Arcile, Gambero, Castelluccio, e Brucoli per un totale di 20 km. Contestualmente un altor gruppo di una cinquantina di persone ha invece preso parte alla passeggiata a piedi alla presenza del rettore del santuario, padre Palmiro Prisutto che ha illustrato la storia dell’eremo e delle origini della Madonna. Al rientro è stato organizzato un “pasta party” all’interno dell’Adonai dove sono stati premiati tutti i presidenti delle società presenti con un alberi di carrubo, leccio, cipresso, una soluzione utile di rimboschimento per le immissioni di Co2 rispettando i criteri di biodiversità.

Molto soddisfatto di come si è sviluppato l’intero raduno, senza infortuni e senza problemi, complice anche una giornata primaverile anche se un po’ ventosa, Seby Piazza, il presidente della Xifonia bike che si prepara a partecipare ai prossimi appuntamenti del calendario “Sicily excursions” di cui ha fatto parte la tappa augustana.