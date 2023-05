Augusta, patrono San Domenico: oggi è la festa del patrocinio. Tutti gli appuntamenti

Entrano oggi nel clou i festeggiamenti del patrono San Domenico con la festa del patrocinio. Il programma delle celebrazioni promosse dall’amministrazione comunale prevede, alle 10, 30, la solenne concelebrazioni eucaristica dell’arcivescovo di Siracusa, monsignor Salvatore Pappalardo che insieme ai sacerdoti concelebranti, ai rappresentante dell’ordine Equestre del Santo Sepolcro, delle fraternite, delle confraternite, di associazioni religiose, di volontariato e scoutistiche della città procederà alle 10 verso la chiesa di San Domenico. Al passaggio davanti al palazzo municipale si uniranno in corteo il sindaco, le autorità civili e militari e la delegazione maltese di La Valletta. I canti saranno curati dalla corale polifonica “Iubilaeum”. La celebrazione religiosa sarà preceduta alle 9:45 a palazzo comunale dalla deposizione di una corona di alloro all’ epigrafe dei Caduti del Conte rosso.

Alle 18 in piazza Duomo il corpo bandistico “Federico II- Città di Augusta” e la società filarmonica “King’s own” eseguiranno dei brani. In maniera particolare sarà proposto dalla banda augustana l’inno a San Domenico, che è l’inno nazionale maltese e insieme il celebre brano che apriva le processioni, il Mosè, che anticamente precedeva dopo la corsa dei cavalli l’uscita di San Domenico e rappresentava il culmine della celebrazioni. Sempre alle 18 in piazza Duomo sarà celebrata la messa dal padre domenicano Santi Lombardo e i canti della celebrazione saranno eseguiti dalla corale polifonica “Anthea Odes” .

Alle 19 è in programma l’uscita del simulacro del santo patrono per le vie della città, che percorrerà piazza San Domenico, le vie XIV Ottobre, X Ottobre, della Rotonda, Principe Umberto e Piazza Duomo. All’arrivo in piazza Duomo l’amministratore parrocchiale, il padre domenicano e il sindaco rivolgeranno un messaggio alla città. Il corteo seguirà per via Principe Umberto, Cristoforo Colombo, XIV Ottobre, piazza San Domenico per fare rientro in chiesa. La processione sarà seguita dal corpo bandistico “Federico II. Città di Augusta”, dalla società filarmonica “King’s own”. Per l’ultimo appuntamento in piazza Castello, ai Giardini pubblici, sono stati scelti Salvo La Rosa, Enrico Guarnieri, in arte Litterio ed Alessandra Patanè con la sua band che animeranno la serata che si concluderà all’ una con lo spettacolo pirotecnico “Tra cielo e mare” al porticciolo turistico della Badiazza.

Oggi ultimo giorno di chiusura, in entrata dalla Borgata verso l’Isola, del viadotto Federico II che non potrà essere utilizzato dai mezzi dalle 16 fino alle 2, mentre rimane invece aperto e transitabile ma solo in entrata il tratto della Porta spagnola. Per chi deve raggiunge il centro storico si possono utilizzare, a partire dalle 16, le 5 navette gratuite predisposte ad hoc. Questi i percorsi:

Navetta linea 1 – partenza e arrivo: piazza Unità d’ Italia/Palaionio:

Itinerario: piazza Unità d’Italia, corso Sicilia, viadotto Federico II, via Cristoforo Colombo (Giardini pubblici), via Giovanni Saraceno, Lungomare Rossini, viadotto Federico II, corso Sicilia, piazza Unità d’Italia.

Navetta linea 2 – partenza e arrivo: parcheggio via Marina ponente/piazza Maestri del lavoro area del (mercato giornaliero):

Itinerario: piazza Maestri del Lavoro, via Marina Ponente, via Adua, via Dessié, via Caracciolo, piazzale delle ancore Marina militare, via Muscatello, via Marina levante, via Xifonia, via Cristoforo Colombo (Giardini pubblici), via Giovanni Saraceno, viale Vittorio Veneto, via Marina Ponente, piazza Maestri del lavoro, via Marina Ponente, via Adua, via Dessié, via Caracciolo, piazzale delle ancore della Marina militare.

Navetta linea 3 e 4 partenza e arrivo: Porta spagnola:

Itinerario: Lungomare Rossini, Ponti spagnoli, via Giovanni Saraceno, viale Vittorio Veneto, via Marina Ponente, via della Rotonda, via Megara, Cristoforo Colombo (Giardini pubblici), Giovanni Saraceno, ponti spagnoli.

Navetta linea 5 – partenza e arrivo: Lungomare Rossini:

Itinerario: Lungomare Rossini, viadotto Federico II, via Cristoforo Colombo (Giardini pubblici), via Giovanni Saraceno, Ponti spagnoli, Lungomare Rossini.