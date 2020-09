Augusta, passo in avanti sulla bonifica della rada: concluse le indagini preliminari

Si è conclusa la fase delle indagini preliminari sulla bonifica della rada di Augusta, che dovrebbe portare ad una stima dei costi da affrontare per concretizzare l’importante azione di recupero ambientale attesa da decenni, ma rimasta finora sulla carta e ripresa negli ultimi tempi dalla Regione che sta cercando di dare un nuovo impulso alle grandi bonifiche in Sicilia.

Lo ha detto dell’assessore regionale Alberto Pierobon, dopo che all’assessorato regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità ha firmato l’Accordo di programma quadro per finanziare i lavori sulla messa in sicurezza e bonifica di Monte Calvario, nella zona di Biancavilla, in provincia di Catania, il primo dei quattro grandi interventi in programma da tempo. A seguire gli accordi di Milazzo, Gela e Priolo-Augusta.

“Stiamo correndo per recuperare il tempo perduto – ha spiegato in una nota Pierobon – con gli uffici del dipartimento stiamo provando a portare a termine una vicenda molto delicata e complessa, confrontandoci con tutti i soggetti del territorio interessati nel rispetto dell’interesse pubblico e della salute dei cittadini”.

Proprio mercoledì 23 settembre è in programma una conferenza di servizi sulla bonifica della rada megarese in cui il ministero, alla luce dello studio condotto dal Cnr e dall’Icram, riassuntivo di tutte le indagini eseguite, dovrà esprimersi sul lavoro eseguito e decidere che tipo di intervento di bonifica andrà effettuato. Dunque in base alla tecnologia adottata si avrà una stima dei costi che saranno inseriti nell’Accordo di programma quadro di Priolo.