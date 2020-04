Augusta, passeggiava per strada nonostante i domiciliari: arrestato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Augusta, nell’abito dei servizi finalizzati al controllo dell’attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19 e alla repressione dei reati in genere, hanno tratto in arresto in flagranza di reato il pregiudicato 26enne Miscel Carbonaro, poiché resosi responsabile di evasione.

Il giovane infatti, recidivo, sebbene sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari dell’Arma a passeggio sulla pubblica via.

L’arrestato è stato ricollocato agli arresti domiciliari nella sua abitazione ed è stato sanzionato per la violazione delle norme anti-coronavirus.