Augusta, “passeggiata” pomeridiana per tre cavalli alla Borgata

“Passeggiata” pomeridiana per tre cavalli neri che oggi, intorno alle 16, sono improvvisamente sbucati alla Borgata, tra viale America e via Lavaggi. I tre animali avrebbero rotto la recinzione del terreno all’interno del quale si trovano e sono arrivati fino al centro urbano, tra lo stupore degli automobilisti chi li hanno visti trottare per strada, senza meta, di certo un po’ confusi.

Qualcuno ha avvisato il comando di Polizia municipale, anche perché la loro presenza in strada rappresentava un rischio e un pericolo, i vigli urbani, come riferisce il comandante Maria Concetta Boschetto, si sono messi in contatto con l’allevatore proprietario degli animali che ha provveduto a recuperali in via Pio La Torre.