Augusta, “Passeggiata per la consapevolezza sull’autismo”, iniziativa a cura della Principe di Napoli

Si rinnova oggi per il primo istituto comprensivo Principe di Napoli la “Passeggiata per la consapevolezza sull’autismo”. Gli alunni, i docenti e i genitori daranno vita alla manifestazione di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione che partirà dalle 9 dalla Cittadella degli studi con arrivo in piazza Castello, dove gli alunni presenteranno delle performance.

L’istituto, guidato da Agata Sortino, animerà le strade del centro storico con i colori del blu simbolo di serenità e sicurezza, la cui policromia richiama la condizione del singolo individuo che si manifesta in tanti modi e con talenti diversi.

All’iniziativa parteciperà anche una delegazione di alunni dell’istituto Todaro a testimonianza che i cambiamenti passano dall’educare le nuove generazioni coinvolgendo i genitori, i figli ed il mondo della scuola, senza confini, nelle sue diverse componenti.