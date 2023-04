Augusta, passeggiata per la consapevolezza dell’autismo con gli alunni della “Principe Di Napoli”

Una passeggiata per accrescere e diffondere la consapevolezza sull’autismo, nel mese di aprile che prevede ogni anno, per la giornata del 2, la celebrazione della Giornata mondiale dell’autismo. Con il colore dominante dell’azzurro e delle farfalle, simbolo della libertà ma anche della fragilità. Cosi questa mattina gli alunni del primo comprensivo “Principe Di Napoli” retto dalla dirigente scolastica Agata Sortino, dai più piccoli delle classi dell’infanzia ai più grandi delle medie sono partiti dalla Cittadella degli studi hanno percorso viale Eroi di Malta, via Adua, viale Risorgimento e risalendo la via Principe Umberto sono arrivati fino in piazza Duomo dove, sul sagrato della chiesa Madre, si sono esibiti in svariate performance.

Dal monologo “Il mio mondo” di Domenico Risetti, alunno della scuola media, all’esibizione con lo step sulle note di “Vivere a colori” di alunni della medie, alla poesia “Filastrocca dei diversi da me” di Enrico Belluso (I C), alla canzone “Nessuno è diverso” cantata dai piccoli alunni delle II A, IIIB, V A e V B del plesso “Cappuccini”. Hanno interpretato la canzone di Modugno “Volare” i “ventagli” della scuole medie, sul sagrato della Madrice è salito anche Michele Bellistrì della IIA per la poesia “Amici”, seguito dagli alunni della V E della primaria del plesso “Cappuccini” che, sulle note della canzone “Io come te”, hanno interpretato il testo nella il lingua dei segni (Lis), coordinati da Veronica Centamore. La mattinata è proseguita con le piccole ballerine di danza classica accompagnate dai tre supereroi Batman, Wonder woman e l’Uomo ragno che hanno interpretato l’omonima canzone di Mr Rain, con Agnese Tempio che ha recitato il “Piccolo principe”, con gli alunni della I, I, II e IV F del plesso scuole verdi e la canzone “Esseri umani, con i “quadri” di “Come un pittore” delle classi delle medie. Ha concluso la manifestazione il monologo “Pensati inclusiva” realizzato dall’insegnante e coordinatrice del sostegno Rosy Centamore con la collega Alessia Flaccomio.

“La perfezione non esiste, lo voglio gridare, non abbiate paura dell’imperfezione, del diverso. – ha tuonato Centamore che ha organizzato tutta la manifestazione di oggi- Siamo quello che siamo, alti, bassi, belli, brutti, grassi, magri, autistici non guardare l’altro perché ti sembra diverso ma perchè sei anche tu. La più brutta invenzione dell’umanità è la normalità. Noi siamo qua oggi per aiutare gli altri a tirare fuori quella forza per affrontare le diversità. Tira fuori l’amore. Siamo qui per sensibilizzare sulla giornata mondiale dell’autismo che deve essere ogni giorno e non solo oggi”.

Presente anche una delegazione degli alunni di Scienze Umane del liceo Megara che hanno recitato una poesia di Andrew Blittman dell’associazione “Firewall center” della Florida.

“La scuola ha cominciato il 2 aprile a lavorare alla coscienza, alla giornata della consapevolezza – ha detto la dirigente scolastica Agata Sortino -, non c’è una classe che non si è impegnata sulla riflessione, sull’argomento per arrivare oggi a questo momento in cui siamo qui per essere qui a festeggiare qualcosa che conosciamo e abbiamo compreso”. L’attività è poi proseguita nel pomeriggio, quando la facciata dell’istituto è stata abbellita con un volo di farfalle.

“Avete riempito di colore, di festa e di significato le nostre strade. Consapevolezza significa che non finisce tutto qui anzi che parte da qui, dobbiamo essere bravi tutti” – ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare, presente insieme con gli assessori alla Cultura Pino Carrabino e alla Pubblica istruzione Ombretta Tringali, il vicepresidente del Consiglio Biagio Tribulato.