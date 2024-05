Augusta, Passanisi è il nuovo segretario regionale della Cisl Fp- Sicilia

L’augustano Daniele Passanisi è il nuovo segretario regionale della Cisl Fp Sicilia, eletto oggi a Trabia, al termine del congresso regionale. Dipendente civile dell’Arsenale militare marittimo di Augusta, è il primo siracusano a ricoprire questo ruolo. Già segretario della federazione che rappresenta i lavoratori pubblici, è stato per dieci anni alla guida della Cisl Fp Ragusa-Siracusa, maturando una notevole esperienza sindacale anche nella Sanità Privata e nel Terzo Settore. L’elezione è il risultato di un costante lavoro di confronto e dialogo avviato in questi anni con il territorio, fondamentale per la crescita dell’organizzazione sindacale come realtà di prossimità, vicina alle esigenze dei dipendenti del comparto.

La notizia dell’investitura di Passanisi ha suscitato grande orgoglio in tutto il gruppo dirigente della Cisl Fp Ragusa Siracusa, come si legge in una nota, ritenendo il nuovo incarico come il risultato di un percorso d’impegno comune e democratico che ha visto, in questi ultimi anni, la crescita della Cisl Fp nell’intero territorio ibleo ed aretuseo, ed un concreto rafforzamento del suo gruppo dirigente.“La mia elezione – ha sottolineato Passanisi – è realmente l’espressione di un costante confronto con tutti i dirigenti sindacali della Cisl Fp presenti sulle due province, che ringrazio per aver creduto sin dalla prima ora nel progetto messo in campo dalla nostra organizzazione sindacale. E’, pure, un tributo agli obiettivi fin qui raggiunti per i dipendenti pubblici, della sanità privata e del terzo settore che continueremo a rappresentare con mediazione e proposte di soluzione delle problematiche ma anche, e soprattutto, con fermezza d’intenti, in pieno stile Cisl”.

L’attività di Passanisi sarà improntata sulla continuità del lavoro avviato dal suo predecessore, Paolo Montera, guardando alle nuove sfide che attendono il sindacato, ed alle esigenze dei dipendenti del comparto. “Affronterò il mandato appena assegnatomi nella piena consapevolezza della sua maggiore complessità – ha detto – proseguendo nel solco, già tracciato, della partecipazione e del confronto, riservando attenzione ad ogni singolo territorio per le problematiche del Pubblico Impiego e dei servizi pubblici erogati in una terra, la Sicilia, caratterizzata da profonde fragilità dei diritti di tante categorie di lavoratori”. Modello di partecipazione, confronto, dialogo ed attenzione finalizzata alla formazione dei dirigenti, sono le priorità che ha perseguito in questi anni Passanisi sul territorio di Ragusa e Siracusa, e che verranno proseguite.

“Sul territorio di Ragusa e Siracusa – ha spiegato Passanisi – abbiamo già da tempo avviato il modello partecipativo ed investito sulle competenze dei nostri dirigenti sindacali attraverso la formazione continua. La crescita esponenziale dei dati di affiliazione, oltre che i risultati che ci hanno visto primeggiare alle ultime elezioni Rsu, esprimono il grado di grande fiducia che i lavoratori hanno deciso di attribuire alla Cisl Fp, un modus operandi che proseguirà anche per il futuro”. Passanisi ha ringraziato, quindi, il segretario regionale uscente, Paolo Montera, ricordando le criticità affrontate negli anni appena trascorsi.

“Ringrazio il segretario regionale uscente, Paolo Montera, per il lavoro svolto in questi anni caratterizzati dalla pandemia e che hanno lasciato una pubblica amministrazione da rivedere negli organici risicati e carenti, inadeguati a sostenere il peso della sproporzione rispetto al modello organizzativo ed, in modo particolare – ha concluso Passanisi – esprimo estrema gratitudine al segretario nazionale della Cisl Fp, Maurizio Petriccioli, che ha presenziato a Trabia ai lavori del Consiglio generale, per la grande sensibilità che ha sempre dimostrato per la Sicilia, e l’importante attenzione per ogni suo singolo territorio e per le problematiche del pubblico impiego e dei servizi pubblici erogati in una terra caratterizzata da profonde fragilità dei diritti di tante categorie di lavoratori”.

La segreteria regionale della Cisl Fp è composta, oltre che da Passanisi, anche da Marco Corrao e da Margherita Armiri. Ai lavori ha partecipato, altresì, il segretario generale Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio.