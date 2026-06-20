Augusta, passaggio di campana al Lions Club: Antonella Baffo nuova presidente

Il Lions Club Augusta Host ha celebrato il passaggio di campana tra il presidente uscente Salvatore Pitruzzello e la nuova presidente Antonella Baffo, alla presenza delle principali autorità lionistiche del D mio tretto 108Yb Sicilia. Hanno partecipato la presidente della Zona 19 Rossella Marchese, il presidente della VII Circoscrizione Fabio Gaudioso, il Past Governatore Franco Cirillo, il PDG e Ambassador of Good Will Salvatore Giacona, il Primo Vice Governatore Antonio Bellia e il Governatore eletto Walter Buscema. Sono stati inoltre trasmessi i saluti del Governatore in carica Diego Taviano e del Past Governatore Mario Palmisciano.

Officers distrettuali e rappresentanti dei club della Zona 20 hanno completato il quadro istituzionale dell’evento. Nel suo intervento di chiusura, Pitruzzello ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, ricordando l’impegno del club in attività di servizio rivolte alla comunità, con particolare attenzione alle fragilità, alla prevenzione sanitaria e alla promozione culturale. Ha ringraziato i soci per il sostegno e la collaborazione, sottolineando il valore del lavoro di squadra che ha caratterizzato l’intero anno sociale. Tra le iniziative illustrate, particolare rilievo ha avuto l’adesione al service distrettuale “Ti dono una parrucca”, un progetto che ha visto coinvolti nella promozione anche i giovani del Leo Club Augusta.

Per l’occasione il Presidente Pitruzzello ha consegnato un attestato di merito a Francesco Greco di Siracusa e a Eva Lopresti di Francofonte per aver fatto da testimonial al service donando le proprie trecce. Le autorità lionistiche intervenute hanno riconosciuto la qualità dell’azione svolta dal club, evidenziando la capacità di operare con continuità, visione e spirito di servizio. La nuova presidente Antonella Baffo ha espresso l’intenzione di proseguire nel solco tracciato, rafforzando ulteriormente la presenza del Lions Club Augusta Host nel territorio e promuovendo iniziative in linea con le priorità distrettuali e internazionali.

Il club conferma così il proprio impegno nel servizio alla comunità, rinnovando la volontà di contribuire alla crescita sociale e culturale del territorio attraverso progetti concreti e condivisi.