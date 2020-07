Augusta, passaggio della campana online per l’Inner Wheel: sarà guidato da Concetta Angelino

Le misure di contenimento del Covid-19 hanno stravolto tante abitudini e tra queste anche il tradizionale passaggio della campana dell’ Inner Wheel di Augusta che, solitamente, veniva celebrato con una cerimonia serale e che quest’anno è, invece, avvenuto in modalità telematica.

Con una videoconferenza si è, infatti, svolto il passaggio delle consegne tra la presidente uscente Alessandra Teresa Traversa e la nuova Concetta Angelino, che guiderà il club per l’anno 2020-2021. Presenti la past presidente nazionale Anna Maria Oberto, la past governatrice distrettuale Nadia Arena Micalizio, la governatrice entrante per il nuovo anno Luisa Gangeri Nostro, le due segretarie distrettuali, dell’anno sociale in chiusura Patrizia Fangano e del nuovo anno Anna Muritano Briante, Ivana Sarcià membro al servizio internazionale per il nuovo anno, Gaetano Arena, socio emerito del club e autorità rotariana insieme con Giuseppe Pitari e, naturalmente, le socie che hanno assistito a tutti i momenti significativi dell’importante evento del club.

Nel suo discorso di commiato la presidente uscente Traversa, alla guida del club per due anni ha ricordato le varie attività svolte soprattutto le più recenti adottate in concomitanza con la pandemia del coronavirus, come le forniture ospedaliere di dispositivi di protezione, di generi di necessità per le famiglie in difficoltà e per i bambini e gli interventi in favore dei giovani disabili. La nuova presidente Concetta Angelino ha presentato il suo nuovo direttivo e illustrato il suo atto di indirizzo per il nuovo anno sociale, all’ insegna dell’impegno, delle iniziative di solidarietà e di intervento in tutte le circostanze in cui ci sarà bisogno.